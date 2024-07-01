В Україні запустили безкоштовну платформу для публікації документів бізнесу: чому це потрібно та як це працює

"Опендатабот" представив новий інструмент для українського бізнесу, який дозволяє робити публічними важливі для компанії папери. Безкоштовна платформа полегшує процедуру підготовки документів для укладання договорів та обміну документами між компаніями.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомляє "Опендатабот".

Швидкий доступ до важливої інформації без зайвих клопотів

"Для тих, хто продовжує обмінюватися документами традиційним способом, Опендатабот пропонує просте і зручне рішення — публікація документів на сторінці компанії в сервісах Опендатабота. Це дозволяє швидко надавати доступ до важливої інформації без зайвих клопотів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для укладання договорів юристи та бухгалтери зазвичай вимагають виписку з ЄДР, статут, наказ про призначення директора, витяг платника ПДВ та свідоцтво про реєстрацію платника податків тощо.

Всі ці документи не містять персональної чи комерційної інформації, тому їх можна безпечно розмістити на сайті Опендатабота.

Водночас в Опендатаботі можна одразу отримати актуальний витяг з ЄДР та статут. Усі документи розміщуються безпосередньо на сторінці компанії.

Які документи можна розмістити на платформі

Крім того, компанії зможуть розмістити у своїй картці й іншу корисну для партнерів та контрагентів інформацію.

"Це може бути типовий договір, прайс-лист, оферта, довіреність чи листи від державних органів з важливою інформацією про компанію. Наприклад, лист від Генеральної прокуратури про закриття кримінального провадження, який часто потрібно для взаємодії з фінансовими установами", - підкреслюють в "Опендатабот".

Там зауважують, що розміщення кожного документа підтверджується електронним цифровим підписом (ЕЦП) компанії. Крім того, за необхідності компанія може приховати ці документи або замінити на актуальні.

"Можливість опублікувати документи в одному місці та ще й по мірі необхідності оновлювати їх — це підвищення продуктивності праці юристів та бухгалтерів, адже ви позбавляєтесь нескінченного потоку документів у месенджерах та на пошті. Ми змінюємо те, як зараз компанії перевіряють одна одну та укладають угоди, роблячи цей процес швидким та надійним. Великі компанії можуть публікувати свої публічні документи, як-от звіти аудиторів, листи державних органів та довіреності за рахунок інтеграції з платформою",— коментує Олексій Іванкін, засновник "Опендатабота".

Він додає, що впровадження цього інструменту дозволить українському бізнесу значно зекономити час та ресурси, а процес обміну документами зробить прозорим та зручним.

Нагадаємо, в застосунку "Дія" почала працювати революційна послуга для ведення бізнесу "під ключ" – "е-Підприємець".