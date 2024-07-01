В Украине запустили бесплатную платформу для публикации документов бизнеса: почему это нужно и как это работает

"Опендатабот" представил новый инструмент для украинского бизнеса, позволяющий делать публичными важные для компании бумаги. Бесплатная платформа облегчает процедуру подготовки документов для заключения договоров и обмена документами между компаниями.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

Быстрый доступ к важной информации без лишних хлопот

"Для тех, кто продолжает обмениваться документами традиционным способом, Опендатабот предлагает простое и удобное решение - публикация документов на странице компании в сервисах Опендатабота. Это позволяет быстро предоставлять доступ к важной информации без лишних хлопот", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для заключения договоров юристы и бухгалтеры обычно требуют выписку из ЕГР, устав, приказ о назначении директора, выписку плательщика НДС и свидетельство о регистрации налогоплательщика.

Все эти документы не содержат персональной или коммерческой информации, поэтому их можно безопасно разместить на сайте "Опендатабота".

В то же время в Опендатаботе можно сразу получить актуальную выписку из ЕГР и устав. Все документы размещаются непосредственно на странице компании.

Какие документы можно разместить на платформе

Кроме того, компании смогут разместить в своей карте и другую полезную для партнеров и контрагентов информацию.

"Это может быть типичный договор, прайс-лист, оферта, доверенность или письма от государственных органов с важной информацией о компании. Например, письмо от Генеральной прокуратуры о закрытии уголовного производства, которое часто требуется для взаимодействия с финансовыми учреждениями", - подчеркивают в пресс-службе. Опендатабот".

Там отмечают, что размещение каждого документа подтверждается электронной цифровой подписью (ЭЦП) компании. Кроме того, при необходимости компания может скрыть эти документы или заменить актуальными.

"Возможность опубликовать документы в одном месте и еще по мере необходимости обновлять их - это повышение производительности труда юристов и бухгалтеров, ведь вы лишаетесь бесконечного потока документов в мессенджерах и на почте. Мы меняем то, как сейчас компании проверяют друг друга и заключают соглашения, делая этот процесс быстрым и надёжным.

Он добавляет, что внедрение этого инструмента позволит украинскому бизнесу значительно сэкономить время и ресурсы, а процесс обмена документами сделает прозрачным и удобным.

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