Сколько украинских компаний удалили российских владельцев в своих данных

Более 18 тысяч компаний владели владельцами из РФ по состоянию на 24 февраля 2022 года. 621 компания избавилась от российского следа с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Как бизнес в Украине избавляется от российского следа

По данным аналитиков, 621 компания уже избавилась от «российского следа» в виде владельцев с начала полномасштабной войны.

"Это на 220 компаний больше, чем в августе прошлого года: тогда таких бизнесов было 401", — отмечают "Опендатабот".

Там напомнили, что с начала полномасштабной войны в Украине действует мораторий на изменение регистрационных данных в компаниях с владельцами из России, кроме нескольких четко определенных законом случаев.

"Если смены собственников были осуществлены незаконно, это означает, что российский бизнес продолжает действовать в Украине, обходя законодательные ограничения", — подчеркивают аналитики.

Поэтому "Опендатабот" обратился в Министерство юстиции Украины с просьбой проверить предоставленную информацию о 621 компании, лишившихся владельцев и бенефициаров с российским гражданством, провести проверку и выявить возможные незаконные действия со стороны этих компаний.

Как сообщил директор Департамента государственной регистрации Министерства юстиции Вячеслав Хардиков, по обращению "Опендатабота" ведомством проводится проверка. По его словам, у большинства компаний не установлены нарушения законодательства.

"Однако есть и предварительно выявленные нарушения, в связи с чем уже назначены 3 камеральные проверки регистрационных действий в отношении 7 компаний. Если изменение в данных компаниях в отношении владельцев с российским гражданством было незаконным, нотариуса или регистратора, проводившего эти действия, ожидает применение санкций, предусмотренных нормами действующего законодательства", — прокомментировал Хардиков.

Как подчеркнули в "Опендатаботе", платформа не убирает обозначение о наличии собственников из РФ/РБ в карточках компаний даже после их смены. Такая позиция заключается в том, что есть нередкие случаи формального изменения собственников, а не реального, запрещенного законодательством.

Напомним, "Опендатабот" представил новый инструмент для украинского бизнеса, позволяющий делать публичными важные для компании бумаги. Бесплатная платформа облегчает процедуру подготовки документов для заключения договоров и обмена документами между компаниями.