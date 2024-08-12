За время полномасштабной войны иностранцы открыли в Украине более 3 тысяч компаний

С начала полномасштабной войны в Украине иностранцы из 101 страны мира открыли 3075 компаний. Наиболее активными среди них стали граждане Турции, основавшие 396 компаний, Узбекистана – 312 компаний, и Польши – 224 компании.

Об этом сообщает платформа "Опендатабот".

Почти половина всех новых компаний с иностранными собственниками сосредоточена в Киеве, где было зарегистрировано 1517 бизнесов. Лидируют по количеству новых компаний в столице граждане Узбекистана, открывшие 175 предприятий.

На втором месте — Львовщина с 460 новыми бизнесами, среди которых больше всего компаний создали граждане Польши (105).

Тройку лидеров замыкает Одесщина с 273 компаниями, где чаще всего бизнесы открывают граждане Турции – 99 предприятий.

В каких сферах чаще всего открывают бизнесы иностранцы

Большинство компаний с иностранными собственниками в Украине занимаются оптовой торговлей – 30,7%, операциями с недвижимым имуществом – 6,7%, и компьютерным программированием – 5,8%.

Крупнейшим бизнесом, основанным иностранцами после 24 февраля 2022 года, стала компания "ТЕНС1МА" с уставным капиталом в 1,28 млрд грн, владельцем которой является гражданин Армении.

На втором месте — АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Югэн" с уставным капиталом 700 млн грн, конечным владельцем которого является гражданин США.

Третью позицию занимает компания ООО "ЛФС", основанная гражданином Польши, с уставным капиталом в 300 млн. грн.

Отметим, что по состоянию на 16 мая было зарегистрировано более 2,6 тысяч компаний с иностранными владельцами. Это свидетельствует о стабильном росте предпринимательской активности среди иностранцев, несмотря на сложные условия в стране.

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