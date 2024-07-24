56% директоров компаний ожидают ухудшения ситуации в бизнесе

Согласно последнему опросу "Бизнес в условиях войны", проведенному Европейской Бизнес Ассоциацией совместно с UKRSIBBANK BNP Paribas Group, количество компаний, работающих с ограничениями, выросло в полтора раза по сравнению с началом года. В начале года таких компаний было 22%, а сейчас – 36%. Наибольшее ограничение связано с нехваткой квалифицированных работников из-за мобилизации, что влияет на 75% опрошенных компаний.

Об этом сообщили в пресс-службе ЕБА.

В общей сложности 45% опрошенных топ-менеджеров оценивают положение дел в их бизнесе удовлетворительно, а 27% – положительно. Остальные 27% оценивают текущую ситуацию в бизнесе скорее негативно.

Сообщается, что членские компании ЕБА, работающие в полном объеме, снизились с 78% до 64%. Кроме мобилизации, другие распространенные ограничения включают ограничение географии деятельности (60%) и приостановку работы во время воздушных тревог (46%).

Прогнозы на следующие пол года пессимистические: 56% опрошенных считают, что положение дел ухудшится, 27% не ожидают изменений, и только 16% надеются на улучшение. В то же время, 47% топ-менеджеров планируют расширение бизнеса.

Что касается доходов, то с начала полномасштабного вторжения у 48% бизнесов снизились доходы, у 47% – выросли, а у 6% – не изменились. Среди опрошенных 48% экспортируют товары или услуги за границу. Наибольшие негативные факторы для бизнеса включают в себя мобилизацию (71%), атаки на энергосистему (61%) и войну и оккупацию территорий (58%).

Финансовая подушка и влияние войны

Согласно опросу ЕБА, более половины компаний (53%) имеют финансовые резервы в год и более (по сравнению с 65% в начале года), 32% – на полгода, 15% – на несколько месяцев и 1% не имеют резервов.

Также растут потери бизнеса от войны. У 26% опрошенных компаний они составляют до $1 млн, у 31% – в диапазоне $1-10 млн, и 17% – более $10 млн. Никакие потери не понесли только 14% опрошенных компаний.

Что касается поддержки армии, то согласно опросу, 63% помогают своим служащим работникам. Из них 49% поддерживается финансово, 45% – продукцией. В восстановление общины или региона приобщаются 27% компаний.

У 86% компаний есть сотрудники в ВСУ, у 52% мобилизованных до 10% от общего числа работников. У 28% — 10-20%, у 6% — 20-40%. Половина компаний сообщает, что среди мобилизованных критические для работы специалисты.

Только 9% компаний проводили релокацию из-за войны войны, 7% – в пределах Украины и 2% – за границу. Программы государственной или международной поддержки за последние 2,5 года пользовались только 11% компаний.

73% компаний планируют привлекать финансирование для развития. Основные источники – собственные средства (60%), банковское кредитование (19%), инвестиции (15%) и гранты (5%). Среди трудностей в получении кредитования высокие ставки, бенефициары-нерезиденты, несоответствующие сроки и медленное принятие решений.

В ЕБА подводят итоги, что бизнесу больше всего нужна помощь в улучшении условий бронирования сотрудников и покрытии военных рисков. Среди других нужд – мораторий на проверки, смягчение валютных ограничений и помощь в коммуникации с властями.

Украинцы открыли рекордное количество ФЛПов

Напомним, по данным Единого государственного реестра более 74 тысяч новых ФЛП открыли украинцы за первый квартал 2024 года, что на 33,6% больше, чем в прошлом. Большинство бизнесов открывают в Киевской и Днепропетровской областях. Больше новых предпринимателей в сфере торговли, предоставления индивидуальных услуг и ИТ.

Заметим, в 2023 году в Украине было зарегистрировано небывалое количество ФЛП – 314392, что стало абсолютным рекордом за последние десять лет. Это количество превысило показатели как первого года военного положения, так и рекордного 2021 года, когда было зарегистрировано 268 382 ФЛП.

Наиболее популярной среди новых ФЛП стала сфера парикмахерских услуг, увеличившись в четыре раза (+19 400).

Другие популярные сферы включают в себя розничную торговлю (+18 100), торговлю в интернете (+17 900) и компьютерное программирование (+17 500).

Также новой популярной сферой, вошедшей в десятку новых ФЛПов, стало образование.

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