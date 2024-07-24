56% директорів компаній очікують погіршення ситуації в бізнесі

Згідно з останнім опитуванням “Бізнес в умовах війни”, проведеним Європейською Бізнес Асоціацією спільно з UKRSIBBANK BNP Paribas Group, кількість компаній, що працюють з обмеженнями, зросла у півтора рази порівняно з початком року. На початку року таких компаній було 22%, а зараз – 36%. Найбільше обмеження пов'язані з нестачею кваліфікованих працівників через мобілізацію, що впливає на 75% опитаних компаній.

Про це повідомили у пресслужбі ЄБА.

Загалом 45% опитаних топ-менеджерів оцінюють стан справ у їхньому бізнесі задовільно, а 27% – позитивно. Інші 27% оцінюють поточну ситуацію в бізнесі радше негативно.

Повідомляється, що членські компанії ЄБА, що працюють у повному обсязі, зменшились з 78% до 64%. Окрім мобілізації, інші розповсюджені обмеження включають обмеження географії діяльності (60%) та призупинення роботи під час повітряних тривог (46%).

Прогнози на наступні пів року є песимістичними: 56% опитаних вважають, що стан справ погіршиться, 27% не очікують змін, і лише 16% сподіваються на покращення. Водночас 47% топ-менеджерів планують розширення бізнесу.

Що стосується доходів, то з початку повномасштабного вторгнення у 48% бізнесів знизились доходи, у 47% – зросли, а у 6% – не змінились. Серед опитаних 48% експортують товари чи послуги закордон. Найбільші негативні фактори для бізнесу включають мобілізацію (71%), атаки на енергосистему (61%) та війну і окупацію територій (58%).

Фінансова подушка та вплив війни

Згідно з опитуванням ЄБА, більше половини компаній (53%) мають фінансові резерви на рік і більше (порівняно з 65% на початку року), 32% – на пів року, 15% – на кілька місяців, і 1% не має резервів.

Також зростають втрати бізнесу від війни. У 26% опитаних компаній вони складають до $1 млн, у 31% – в діапазоні $1-10 млн, і 17% – більше $10 млн. Жодних втрат не понесли тільки 14% опитаних компаній.

Що стосується підтримки армії, то згідно з опитуванням, 63% допомагають своїм працівникам, що служать. З них 49% підтримують фінансово, 45% – продукцією. До відновлення громади чи регіону долучаються 27% компаній.

У 86% компаній є співробітники в ЗСУ, у 52% мобілізованих до 10% від загальної кількості працівників. У 28% – 10-20%, у 6% – 20-40%. Половина компаній повідомляє, що серед мобілізованих є критичні для роботи спеціалісти.

Лише 9% компаній проводили релокацію через війну, 7% – в межах України і 2% – за кордон. Програмами державної чи міжнародної підтримки за останні 2,5 роки користувалися лише 11% компаній.

73% компаній планують залучати фінансування для розвитку. Основні джерела – власні кошти (60%), банківське кредитування (19%), інвестиції (15%) та гранти (5%). Серед труднощів у отриманні кредитування – високі ставки, бенефіціари-нерезиденти, невідповідні строки та повільне прийняття рішень.

У ЄБА підсумовують, що бізнесу найбільше потрібна допомога у покращенні умов бронювання співробітників та покритті військових ризиків. Серед інших потреб – мораторій на перевірки, пом’якшення валютних обмежень і допомога в комунікації з владою.

Українці відкрили рекордну кількість ФОПів

Нагадаємо, за даними Єдиного державного реєстру понад 74 тисячі нових ФОПів відкрили українці за перший квартал 2024 року, що на 33,6% більше, ніж минулоріч. Більшість бізнесів відкривають на Київщині та на Дніпропетровщині. Найбільше нових підприємців у сфері торгівлі, надання індивідуальних послуг та ІТ.

Зауважимо, у 2023 році в Україні було зареєстровано небувалу кількість ФОП – 314 392, що стало абсолютним рекордом за останні десять років. Ця кількість перевищила показники як першого року воєнного стану, так і рекордного 2021 року, коли було зареєстровано 268 382 ФОП.

Найбільш популярною серед нових ФОПів стала сфера перукарських послуг, збільшившись вчетверо (+19 400).

Інші популярні сфери включають роздрібну торгівлю (+18 100), торгівлю в інтернеті (+17 900) та комп'ютерне програмування (+17 500).

Також новою популярною сферою, яка увійшла до десятки нових ФОПів, стала освіта.

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