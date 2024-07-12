Закінчились ресурси і "запас міцності": Гетманцев пояснив, чому в Україні прискорились темпи закриття бізнесу

Незалежно від причин виходу бізнесу з ринку, ключовим моментом є те, що загальна кількість ФОП та компаній в Україні збільшується. За першу половину 2024 року закрилось 92 тис. ФОП, а відкрилось нових 148,5 тис. ФОП.

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Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він прокоментував дані від YouControl про те, що в Україні прискорились темпи закриття бізнесу. Аналітики зауважували, що у першому півріччі в Україні закрилось ФОПів і компаній відповідно на 54% і 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зради немає

"Багато ЗМІ, на жаль, процитували лише частину дослідження, подавши її виключно у негативному контексті, і опустивши тенденції у відкритті нового бізнесу, не кажучи вже про об’єктивний аналіз причин виходу бізнесу з ринку", - підкреслив Гетманцев.

Він вважає, що не варто шукати тут чергової "зради".

Гетманцев наголосив, що по-перше, нового бізнесу (ФОП, компаній) В Україні відкривається значно більше, ніж закривається.

Зокрема, у першому півріччі 2024 року нових ФОП відкрилось на 61% більше, ніж закрилось, а темпи реєстрації нових ФОП у річному вимірі зросли на 11%.

На думку нардепа, це свідчить насамперед про відновлення економічної активності.

"По-друге, пришвидшення закриття бізнесу – це об’єктивний процес, обумовлений насамперед війною, а також, будемо відвертими, поширенням практик використання ФОП/компаній для цілей податкової оптимізації", - зауважив Гетманцев.

Він визнає, що малому бізнесу проходиться працювати зараз у надважких умовах: по дві-три повітряні тривоги на день, коли весь бізнес повинен зупиняти роботу (у Харкові, Херсоні, Запоріжжі взагалі під щоденними обстрілами), а між ними – відключення електроенергії на 4-6-8 (залежно від регіону) годин.

"Далеко не всі здатні потягнути роботу в умовах генераторної економіки і подорожчання вартості енергоносіїв, зростання вартості робочої сили при її одночасному дефіциті через посилення мобілізації. Тому у багатьох просто закінчились ресурси і "запас міцності"", - заявив Гетманцев.

Він додав, що є ще один аспект, про який справедливо вказали в самій компанії YouControl, що мова може йти про відкладений попит на закриття бізнесу, власники якого зіткнулись із труднощами через війну, але юридично почали процес закриття і виходу із бізнесу тільки зараз.

Податкова оптимізація

"Разом з тим, частина виведеного з ринку бізнесу використовувалась для податкової оптимізації. Це коли замість старого ФОП/ компанії, що вибрала ліміт, засвітилась у сумнівних операціях, відразу відкриваються нові одиниці для уникнення стандартного оподаткування, перевірок, штрафів, що насамперед притаманно торгівлі", - переконаний Гетманцев.

За його словами, певний вплив на активізацію закриття таких суб’єктів бізнесу мали законодавчі зміни, а саме запровадження обов’язкового РРО та видача фіскальних чеків, прикриття шпарин у законодавстві, які дозволяли вести бізнес з ухиленням від оподаткування.

На думку нардепа, це теж сприяє тому, що з ринку поступово йдуть і ФОПи, і бізнеси, про що я казав раніше говорячи про податкову оптимізацію.

"Незалежно від причин виходу бізнесу з ринку, ключовим моментом є те, що загальна кількість ФОП/ компаній збільшується. Ще раз, за першу половину 2024 року закрилось 92 тис. ФОП, а відкрилось нових 148,5 тис. ФОП. Це ознака відновлення економіки, звісно із певною специфікою використання ФОП у цілях податкової оптимізації", - підсумував Гетманцев.

Українці відкрили рекордну кількість ФОПів

Нагадаємо, за даними Єдиного державного реєстру понад 74 тисячі нових ФОПів відкрили українці за перший квартал 2024 року, що на 33,6% більше, ніж минулоріч. Більшість бізнесів відкривають на Київщині та на Дніпропетровщині. Найбільше нових підприємців у сфері торгівлі, надання індивідуальних послуг та ІТ.

Зауважимо, у 2023 році в Україні було зареєстровано небувалу кількість ФОП – 314 392, що стало абсолютним рекордом за останні десять років. Ця кількість перевищила показники як першого року воєнного стану, так і рекордного 2021 року, коли було зареєстровано 268 382 ФОП.

Найбільш популярною серед нових ФОПів стала сфера перукарських послуг, збільшившись вчетверо (+19 400).

Інші популярні сфери включають роздрібну торгівлю (+18 100), торгівлю в інтернеті (+17 900) та комп'ютерне програмування (+17 500).

Також новою популярною сферою, яка увійшла до десятки нових ФОПів, стала освіта.