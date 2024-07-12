Закончились ресурсы и "запас прочности": Гетманцев объяснил, почему в Украине ускорились темпы закрытия бизнеса

Независимо от причин выхода бизнеса с рынка, ключевым моментом является то, что общее количество ФЛП и компаний в Украине увеличивается. За первую половину 2024 года закрылось 92 тыс. ФЛП, а открылось новых 148,5 тыс. ФЛП.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Он прокомментировал данные от YouControl о том, что в Украине ускорились темпы закрытия бизнеса. Аналитики отмечали, что в первом полугодии в Украине закрылось ФЛП и компаний соответственно на 54% и 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Измены" нет

"Многие СМИ, к сожалению, процитировали лишь часть исследования, представив ее исключительно в негативном контексте, и опустив тенденции в открытии нового бизнеса, не говоря уже об объективном анализе причин выхода бизнеса с рынка", - подчеркнул Гетманцев.

Он считает, что не стоит искать здесь очередную "измену".

Гетманцев подчеркнул, что во-первых, нового бизнеса (ФЛП, компаний) В Украине открывается гораздо больше, чем закрывается.

В частности, в первом полугодии 2024 года новых ФЛП открылось на 61% больше, чем закрылось, а темпы регистрации новых ФЛП в годовом измерении выросли на 11%.

По мнению нардепа, это свидетельствует, прежде всего, о возобновлении экономической активности.

"Во-вторых, ускорение закрытия бизнеса – это объективный процесс, обусловленный прежде войной, а также, будем откровенными, распространением практик использования ФЛП/компаний для целей налоговой оптимизации", - отметил Гетманцев.

Он признает, что малому бизнесу проходится работать сейчас в сверхтяжелых условиях: по две-три воздушные тревоги в день, когда весь бизнес должен останавливать работу (в Харькове, Херсоне, Запорожье вообще под ежедневными обстрелами), а между ними отключение электроэнергии на 4- 6-8 (в зависимости от региона) часов.

"Далеко не все способны потянуть работу в условиях генераторной экономики и удорожание стоимости энергоносителей, рост стоимости рабочей силы при ее одновременном дефиците из-за усиления мобилизации. Поэтому у многих просто закончились ресурсы и "запас прочности"", - заявил Гетманцев.

Он добавил, что есть еще один аспект, о котором справедливо указали в самой компании YouControl, что речь может идти об отложенном спросе на закрытие бизнеса, владельцы которого столкнулись с трудностями из-за войны, но юридически начали процесс закрытия и выхода из бизнеса только сейчас.

Налоговая оптимизация

"Вместе с тем часть выведенного с рынка бизнеса использовалась для налоговой оптимизации. Это когда вместо старого ФЛП/ компании, выбравшей лимит, засветилась в сомнительных операциях, сразу открываются новые единицы во избежание стандартного налогообложения, проверок, штрафов, что прежде всего присуще торговле", – убежден Гетманцев.

По его словам, определенное влияние на активизацию закрытия таких субъектов бизнеса оказали законодательные изменения, а именно введение обязательного РРО и выдача фискальных чеков, прикрытие щелей в законодательстве, позволявших вести бизнес с уклонением от налогообложения.

По мнению нардепа, это тоже способствует тому, что с рынка постепенно уходят и ФЛПы, и бизнесы, о чем я говорил раньше, говоря о налоговой оптимизации.

"Независимо от причин выхода бизнеса с рынка, ключевым моментом является то, что общее количество ФЛП/компаний увеличивается. Еще раз, за первую половину 2024 года закрылось 92 тыс. ФЛП, а открылось новых 148,5 тыс. ФЛП. Это признак восстановления экономики, конечно, с определенной спецификой использования ФЛП в целях налоговой оптимизации", - подытожил Гетманцев.

Украинцы открыли рекордное количество ФЛП

Напомним, по данным Единого государственного реестра более 74 тысяч новых ФЛП открыли украинцы за первый квартал 2024 года, что на 33,6% больше, чем в прошлом. Большинство бизнесов открывают в Киевской и Днепропетровской областях. Больше новых предпринимателей в сфере торговли, предоставления индивидуальных услуг и ИТ.

Заметим, в 2023 году в Украине было зарегистрировано небывалое количество ФЛП – 314392, что стало абсолютным рекордом за последние десять лет. Это количество превысило показатели как первого года военного положения, так и рекордного 2021 года, когда было зарегистрировано 268 382 ФЛП.

Наиболее популярной среди новых ФЛП стала сфера парикмахерских услуг, увеличившись в четыре раза (+19 400).

Другие популярные сферы включают в себя розничную торговлю (+18 100), торговлю в интернете (+17 900) и компьютерное программирование (+17 500).

Также новой популярной сферой, вошедшей в десятку новых ФЛП, стало образование.