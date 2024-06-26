Украинцы в Польше открыли 50 тысяч ФЛП за два года войны

После начала полномасштабной войны украинцы создали в Польше почти 8 тысяч малых и средних компаний, а свыше 50 тысяч зарегистрировались частными предпринимателями.

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Об этом сообщил первый вице-президент Польско-украинской хозяйственной палаты Дариуш Шимчиха, пишет Интерфакс-Украина.

"С начала полномасштабного вторжения в Польше было зарегистрировано более 8 тыс. обществ с ограниченной ответственностью с участием украинского капитала и более 50 тыс. единоличных предпринимателей", - отметил Шимчиха.

Украинский бизнес в Польше имеет большие перспективы

Как отметил член правления Национальной хозяйственной палаты Польши Марек Бельский, украинский бизнес в Польше имеет большие перспективы.

"Польские компании, которые в начале 2000-х были созданы в Германии, за 10-15 лет вернулись на польский рынок и как носители европейского опыта оказали огромное влияние на трансформацию Польши", - подчеркнул он.

Председатель правления Польского агентства инвестиций и торговли Анджей Дыха подчеркнул, что приоритетом для правительства Польши является поддержка сотрудничества малого и среднего бизнеса двух стран.

"В административных центрах приграничных Подкарпатского и Люблинского воеводств - Жешуве и Люблине - открыты региональные офисы Польского агентства инвестиций и торговли. Также вскоре подразделение агентства будет открыто во Львове", - уточнил он.

Он добавил, что с начала полномасштабного вторжения в Варшаве был открыт коворкинг для украинских предпринимателей и представительство "Действие. Бизнес".

Украинцы хорошо адаптируются на европейском рынке

В свою очередь президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков отметил, что Польша является примером наибольшей релокации украинского капитала и рабочей силы.

"Украинские предприниматели очень хорошо адаптируются на европейском рынке и успешно создают предприятия не только в Польше, но и других странах Восточной Европы", - отметил он.

По мнению министра по вопросам реинтеграции и сопредседателя украинско-польской межправительственной экономической комиссии Ирины Верещук, Украина и Польша должны дать возможность свободно работать предприятиям двух стран на внутренних рынках.

"Украине необходимо выполнить "домашнее задание". Должны трансформировать экономику, подстроить законодательство под европейские стандарты, проработать тысячи регулятивных норм, в частности, по проведению международной торговли", - подчеркнула министерша.

Заметим, согласно данным Евростата, к концу апреля этого года в Польше было 953,93 тыс. человек, которые покинули Украину после начала войны и получили статус временной защиты. Это 22,7% всех людей с таким статусом в ЕС.

Украинцы в Польше пытаются регистрировать бизнес, который требует меньше затрат

Украинцы обычно пытаются запустить в Польше бизнес, который требует меньше затрат на приобретение основных средств, в большинстве это услуги, онлайн-торговля. Но популярными направлениями также образование, строительство, сфера красоты, консалтинговые услуги, туризм, услуги на рынке недвижимости, кофейни и IT-компании.

В больших городах типа Варшавы или Кракова высшая конкуренция, но при этом и больший клиентский спрос на товары и услуги. В провинциальных городах легче открывать производство из-за большего количества свободных локаций, более низкой стоимости аренды и времени на дорогу к работе.

По словам руководителя центра Дія.Бизнес в Варшаве Виктории Корытник, не пугают наших людей ни высокая конкуренция на местном рынке, ни маленькая маржа, ни более длительное время выхода на уровень безубыточности. И даже сложности с получением кредита на развитие дела не мешают украинским предпринимателям.

Если украинцы снимают персонал, то, как правило, трудоустраивают своих соотечественников. В том числе и из соображений экономии.

Ранее были заявления, что Польша не планирует способствовать возвращению украинских беженцев на Родину, так как они "очень важны с точки зрения польского рынка труда". Посол Польши в Украине Ярослав Гузы заявил, что Польша экономически заинтересована в украинских работниках и предположила, что польские работодатели могут поощрять украинцев остаться в стране.