Война все поменяла. Сколько тратят и зарабатывают регионы Украины во время войны

Нарратив о том, какие регионы кормят Украину, а какие нет еще 10 лет назад был очень популярен как среди политиков, так и среди их электората. Миф, что индустриально развитые Донетчина и Луганщина дотируют запад Украины, умело использовался пророссийскими политиками до Революции Достоинства и стал одним из краеугольных камней сепаратизма на востоке Украины.

Хотя на практике попав под влияние контролируемых Кремлем главарей террористов, когда-то индустриально развитые города Донетчины и Луганщины пришли в упадок по сравнению даже с соседними населенными пунктами тех же областей, которые находились под контролем законной Украинской власти.

Административная реформа, стартовавшая в Украине в 2015 году, запустила процесс бюджетной децентрализации и общинам возможность оставлять себе заработанные средства и направлять их на развитие. В то же время,по оценке движения "Чесно"в предвоенном 2021 году только 25% украинских общин могли считаться самодостаточными, тогда как 75% получали базовые дотации из государственного бюджета.

Больше всего реверсных дотаций в 2021 году перечисляли общины Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей. Больше всего базовых дотаций из госбюджета получали общины Закарпатской, Ивано-Франковской, Донецкой, Львовской и Одесской областей.

Однако после начала полномасштабной войны этот нарратив о том, какие регионы кормят Украину, похоже, утратил свою актуальность, потому что сейчас дотационна вся страна. Так, по итогам 2023 года международная помощь Украинепо оценке НБУ может составить42 млрд долларов, а в бюджете на 2024 годуже предусмотрен дефицитв размере 41 млрд долларов или около 20% от ВВП.

Эта тенденция нашла свое отражение и в бюджетах областей Украины, каждый из которых в 2023 году был запланирован с дефицитом, а около трети поступлений местных бюджетов сформированы субвенциями и дотациями из госбюджета. В то же время, объемы поступлений и расходы регионов главным образом зависели от численности населения и количества рабочих мест.

Следует заметить, что война изменила экономическую карту Украины. Около 5 млн украинцев, главным образом, люди трудоспособного возраста покинули прифронтовые территории и поселились в относительно мирных регионах страны. Бизнес также изменил свою локацию, переместившись поближе к западной границе. По мнению экспертов, ситуация с расселением, которая сложилась в Украине из-за войны, может остаться даже после войны, а главными драйверами экономики Украины станут мегаполисы и центральная часть страны.

Миграция населения и бизнеса

Одним из определяющих факторов, вызвавших трансформацию экономической карты Украины, является вынужденное переселение граждан из прифронтовых регионов в относительно мирные области, а также релокация предприятий. По данным Национального института стратегических исследованийпо состоянию на середину июня в Украине зарегистрировано 4,872 млн. внутренних переселенцев, половина из которых это люди трудоспособного возраста. Более половины ВПЛ происходят с Востока и Юга Украины. В частности, выходцами из Харьковской области являются 25%, Донецкой – 21%, Запорожской – 10%, Херсонской – 10% и Луганской – 7%. Согласно исследованию НИСИ, больше всего ВПЛ нашли убежище в Киеве и Киевской области (9% и 9% соответственно), Харьковской (14%) и Днепропетровской (12%) областях. Многие внутриперемещенные лица уже вернулись в родные регионы, а большинство нынешних ВПЛ изъявили желание вернуться домой. При этом примерно пятая часть (15% высказалась за невозвращение).

Регионы из которых и в которые переехали внутриперемещенные лица по состоянию на июнь 2023 года. Инфографика: Delo.ua

“Учитывая, что 16% опрошенных пока не определились с долгосрочными планами, которые в условиях продолжения военных действий и разрушений вполне понятно, пропорция между ВПЛ, ориентированными на возвращение, и стремящимися интегрироваться в социальную среду по месту нынешнего проживания, будет неизбежно менять. Причем есть все основания полагать, что доля тех, кто не вернется, будет расти”, - отмечают в НИСИ.

Вместе с населением из-за войны в относительно безопасные регионы мигрировал и бизнес. Поданным Opendatabotпо состоянию на конец сентября в Украине по программе релокации с прифронтовых территорий в более безопасные регионы переехали 844 предприятия, из которых 667 уже запустились на новом месте.

Куда релоцировался украинский бизнес. Инфографика: Delo.ua

Наиболее привлекательными для релокантов оказались Закарпатская и Львовская области – по 120 и 199 компаний соответственно. В топ безопасных регионов также попали также Черновицкая область — 78 релокантов, и Ивано-Франковщина — 70. А вот наименее востребованными оказались Одесщина — всего 3 бизнеса, Житомирщина — 6 компаний, и Кировоградская — 17.

Кто сколько зарабатывает и кто сколько тратит

Украина находится в состоянии войны и значительную часть заработанных средств страна тратит на безопасность и оборону (50% от всего государственного бюджета). В то же время, государственный бюджет в значительной степени зависит от помощи западных союзников. При этом Украина не может напрямую финансировать военные расходы за счет западной помощи и направляет эти средства на нужды тыла. В таких условиях выделить какой из регионов страны является донором, а дотационным практически невозможно. В то же время данные о движении средств позволяют понять уровень экономической активности различных регионов, а также численность населения. По всей вероятности, показатели экономической активности и плотности населения сохранятся в этих же пропорциях и после окончания войны.

По данным Государственной налоговой службы по состоянию за январь-февраль 2023 года лидерами по налоговым поступлениям в государственный бюджет является город Киев откуда поступило 90,369 млрд грн налоговых платежей, на втором месте Полтавщина - 27,563 млрд гривен, на третья Харьковщина - 26,675 млрд гривен – 21,602 млрд грн, пятую строчку занимает Львовщина – 16,228 млрд гривен, на шестом месте Киевская область – 14,943 млрд гривен, на седьмом Одесская область – 11,078 млрд гривен налоговых поступлений. Все остальные регионы направили в государственный бюджет менее 10 млрд гривен. Однако среди аутсайдеров по поступлениям в госбюджет Луганщина из которой за отчетный период поступило 492,542 млн гривен, Херсонщина – 1,095 млрд гривен, Закарпатье – 1,956 млрд гривен, а также Черновицкая область – 1,993 млрд гривен.

Лидеры и аутсайдеры среди регионов по уплате налогов в государственный бюджет. Инфографика: Delo.ua

По поступлениям в бюджеты местных общин состояние свежих данных ГНС не публикует. Последние доступные данные по состоянию на май 2023 года.Согласно имлидером по поступлениям в местные бюджеты снова является город Киев - 28,462 млрд гривен, вторую строчку занимает Днепропетровщина - 19,791 млрд гривен, на третьем месте Львовщина - 13,972 млрд гривен, на четвертая Харьковщина - 13,068, пятой идет Киевщина9 - 10 гривен, а на шестом месте Одесщина – 10,673 млрд гривен. Среди аутсайдеров – Луганщина – 655 млн гривен, Херсонщина – 1,077 млрд гривен, Кировоградская область – 3,731 млрд гривен, а также Черновицкая область – 2,444 млрд гривен.

Какие регионы больше и меньше платят в местные бюджеты. Инфографика: Delo.ua

В то же время по данным платформы Openbuget ни один из областных бюджетов на 2023 год по плану не профицитный. В бюджете каждого из регионов планируемые расходы превышают запланированные поступления на миллиарды, а в некоторых случаях на десятки миллиардов гривен. Вместе с этим, за январь-сентябрь текущего года состояние среднего показателя выполнения доходной части местных бюджетов составляет в части поступлений 77,1%, а в части расходов - 56,7%. С учетом этого фактора за три квартала этого года бюджеты всех областей фактически показали профицит.

Лидерами среди регионов по фактическим расходам по состоянию на сентябрь являются Днепропетровская область, где расходы составляют 45,863 млрд гривен, Киев - 43,363 млрд гривен, Львовщина - 31,861 млрд гривен, Киевщина - 26,080 млрд гривен и Одесщина - 24,943 млрд гривен. Меньше денег за 9 месяцев этого года потратили Луганщина – 1,927 млрд гривен, Херсонщина – 5,699 млрд гривен, Черновицкая область – 8,473 млрд гривен, Тернопольщина – 10,166 млрд гривен, а также Черниговская область – 10,373 млрд гривен.

В каких регионах самый большой, а в каких наименьший объем фактических расходов из местных бюджетов. Инфографика: Delo.ua

В среднем за 9 месяцев 2023 доходная часть бюджетов украинских регионов на 27,97% зависели от субвенций и дотаций из государственного бюджета, а 66,33% были сформированы за счет налоговых поступлений. В целом субвенции местным бюджетам из государственного за 9 месяцев составили 103,771 млрд. гривен, а дотации 36,793 млрд. гривен.

При оценке местных бюджетов следует учитывать, что значительная часть региональных поступлений (по данным СМИ до 68%) тогда составляли налоги на доходы физлиц, которые собираются с жителей регионов. Многие налоговые резиденты украинских областей защищают страну на передовой и получают довольно большую зарплату и налоги с этой зарплаты шли именно в бюджеты общин, а не в государственный бюджет.

Эту ситуацию изменил законопроект №10037, который был принят парламентом 7 ноября. Закон предусматривает, что уже с 1 октября этого года военный НДФЛ будет направлен на нужды Министерства обороны и Госслужбы специальной связи и защиты информации. Обычный НДФЛ останется в общинах в объеме 64%. При этом не менее 4% налога должны быть направлены на проведение расчетов при производстве тепловой энергии, а также на поддержку предприятий по производству, снабжению тепловой энергией, а также централизованным снабжением холодной водой и водоотводом. Вместе с этим в следующем году правительство планирует направить в регионы дополнительные 62 млрд гривен, что, по мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, позволит общинам закрывать все необходимые и первоочередные потребности.

Украина после войны

По словам исполнительного директора экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина из-за войны в Украине, существенно изменилась карта трудовых ресурсов. Центр промышленного производства в Украине стал постепенно смещаться на Запад. Кроме того, западные области страны сейчас выступают мощным логистическим хабом, поскольку основные транспортные потоки сейчас проходят через западную границу.

"Основная поставка и гуманитарных грузов и военно-технической помощи идет через западную границу, поэтому там коренным образом меняются схемы логистики, выстраиваются новые логистические направления", - говорит Пендзин.

В то же время он отмечает, что юг и Центр Украины остаются традиционно аграрными и будут оставаться аграрными центрами и в дальнейшем, поскольку этот вид деятельности более привязан к региону, чем промышленность. Вместе с этим из прифронтовых регионов, таких как Херсонская, Николаевская и Запорожская области, сократились поставки продовольствия как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Пендзин говорит, что текущая трансформация экономики страны, возникшая в результате войны, может сохраниться на долгое время, поскольку инвесторы не будут идти на прифронтовые территории или территории, опасные для ведения бизнеса. В то же время, внутренние переселенцы со временем могут укорениться на новом месте и не захотят возвращаться в родные регионы.

“Я думаю, ситуация с этими миграционными процессами она надолго. А если человек еще поехал на новое место, быстро овладел собой, нашел работу, устроил детей и уровень безопасности его устраивает, то он точно не будет возвращаться в более ранние места, где он жил. Так что, когда начнется восстановление восточных областей. будет проблема с обеспечением надлежащего количества рабочей силы для того, чтобы там все это восстанавливаться”, — говорит Пендзин.

Вместе с этим директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова считает, что ресурс западных областей для размещения там предприятий и дополнительного населения является исчерпывающим.

"Все возлагают огромные надежды на развитие Западного региона. Я извиняюсь: экологи далеко не в восторге от наших идей! Они говорят, что экологическая емкость во всех областях кроме Франковской и Львовской исчерпана. То есть, есть ограничения, связанные с водой, со сбросами сточных вод и т.д.”, — отметила Либанова.

По мнению ученой, наибольшие возможности для релокации и более плотного заселения есть у центральной части Украины. Экологическая емкость этого региона далека от исчерпания. Кроме этого, по мнению Либановой после окончания войны, Украина еще долгое время будет оставаться бедной страной, где значительная часть населения сконцентрирована вокруг крупных городов-миллионников. У нас такими городами могут стать Киев, Одесса, Днепр, Харьков, Львов и, возможно, Донецк.

В то же время, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина будут оставаться в зоне риска, поскольку даже если война закончится никто не сможет быть уверенным, что она не начнется снова. При этом Либанова отмечает, что очень важно не допустить обезлюдивания этих территорий.