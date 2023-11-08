Рада схвалила законопроєкт про перерозподіл військового ПДФО

У середу, 8 листопада, Верховна Рада проголосувала у повторному другому читанні урядовий законопроєкт №10037 про спрямування військового податку на доходи фізичних осіб з місцевого до державного бюджету.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

За його словами, законопроєкт ухвалили 253 голосами.

Железняк нагадав, що у проєкті бюджету на 2024 від надходження коштів від законопроекту № 10037 закладені у розмірі 214,7 млрд грн.

Так, з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військове ПДФО» спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн).

З 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан «військове ПДФО» розподіляється в таких пропорціях:

45% - ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд грн)

45% - Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ млрд грн)

10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд).

При цьому «звичайний ПДФО» залишається в громадах в обсязі 64%. При цьому не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення.

На рішення Верховної Ради щодо підтримки урядової ініціативи про спрямування військового ПДФО на закупівлю дронів, а також на розбудову власного виробництва зброї та техніки вже відреагував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, це дозволить у 2024 році додатково направити на ці потреби 96 млрд грн.

"Місцеві бюджети у 2024 році все одно отримають від податку на доходи фізосіб більше, ніж вони отримували у 2021 році. В регіони буде спрямовано додаткові 62 млрд грн порівняно з 2021 роком. Це дозволить громадам закривати всі необхідні та першочергові потреби", - підкреслив Шмигаль.

Місцеві бюджети втратять левову частку доходу

Асоціація міст України неодноразово виступала проти цього законопроекту. У своєму зверненні вони заявили, що завдяки "військовому" ПДФО військові підрозділи могли отримувати забезпечення швидко та доступно.

В Асоціації міст України зазначали, що для бюджетів територіальних громад вилучення ПДФО — це втрата 20 млрд гривень у 2023 році та 65 млрд гривень у 2024 році.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через перерозподіл податку його місто не отримає цього року близько 650 мільйонів гривень, а 2024-го — майже 3,4 мільярда.

У Чернівецькій міськраді заявили, що через новий закон втратять близько 700 мільйонів.

Як зауважив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, доходи місцевих бюджетів скоротяться на чверть після вилучення ПДФО, що суттєво погіршить стан місцевих бюджетів.

"Саме податок на доходи фізичних осіб формував левову частку доходів місцевих бюджетів, зокрема територіальних громад. В останні роки здійснено один з основних елементів реформи децентралізації – посилення самостійності та фінансової незалежності органів місцевого самоврядування. За різними підрахунками, завдяки цій реформі, яку називають найуспішнішою, бюджети територіальних громад зібрали від 5% до 120% більше місцевих податків, і громади стали витрачати їх на власні потреби", - підкреслює Козицький.

Водночас, мер Львова Андрій Садовий "готовий поділитися з державою частиною ПДФО". Але він зазначив, що все має бути "прозоро, наскільки це можливо, у мілітарному контексті" і діяти лише на час воєнного стану.