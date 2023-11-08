Рада одобрила законопроект о перераспределении военного НДФЛ

В среду, 8 ноября, Верховная Рада проголосовала во втором повторном чтении правительственный законопроект №10037 о направлении военного налога на доходы физических лиц из местного в государственный бюджет.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

По его словам, законопроект был принят 253 голосами.

Железняк напомнил, что в проекте бюджета на 2024 год от поступления средств от законопроекта № 10037 заложены в размере 214,7 млрд грн.

Так, с 1 октября по 31 декабря 2023 «военный НДФЛ» направляется в государственный бюджет в пропорции 50% на 50%: Госслужбе специальной связи и защиты информации на дроны (13 млрд грн) и Минобороны на закупку артиллерийских систем (13 млрд грн).

С 1 января и по 31 декабря года, в котором прекращено или отменено военное положение «военное НДФЛ» распределяется в следующих пропорциях:

45% - ГСЗИ на дроны (прогноз 43+ млрд грн)

45% – Минстратегпром для развертывания производства боеприпасов и оружия (43+ млрд грн)

10% – распорядителям сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями пропорционально в соответствии с уплаченным НДФЛ (около 10 млрд).

При этом «обычный НДФЛ» остается в общинах в объеме 64%. При этом не менее 4% налога должны быть направлены на проведение расчетов при производстве тепловой энергии, а также на поддержку предприятий по производству, снабжению тепловой энергией, а также централизованным снабжением холодной водой и водоотводом.

На решение Верховной Рады по поддержке правительственной инициативы о направлении военного НДФЛ на закупку дронов, а также на строительство собственного производства оружия и техники уже отреагировал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По его словам, это позволит в 2024 году дополнительно направить на эти нужды 96 млрд грн.

"Местные бюджеты в 2024 году все равно получат от налога на доходы физлиц больше, чем они получали в 2021 году. В регионы будут направлены дополнительные 62 млрд грн по сравнению с 2021 годом. Это позволит общинам закрывать все необходимые и первоочередные потребности", - подчеркнул Шмигаль. .

Местные бюджеты потеряют львиную долю дохода

Ассоциация городов Украины неоднократно выступала против этого законопроекта. В своем обращении она заявила, что благодаря "военному" НДФЛ военные подразделения могли получать обеспечение быстро и доступно.

В Ассоциации городов Украины отмечали, что для бюджетов территориальных общин изъятие НДФЛ — потеря 20 млрд гривен в 2023 году и 65 млрд гривен в 2024 году.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что из-за перераспределения налога его город не получит в этом году около 650 миллионов гривен, а в 2024 — почти 3,4 миллиарда.

В Черновицком горсовете заявили, что из-за нового закона потеряют около 700 миллионов.

Как отметил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, доходы местных бюджетов сократятся на четверть после изъятия НДФЛ, что существенно ухудшит состояние местных бюджетов.

"Именно налог на доходы физических лиц формировал львиную долю доходов местных бюджетов, в частности территориальных общин. В последние годы осуществлен один из основных элементов реформы децентрализации – усиление самостоятельности и финансовой независимости органов местного самоуправления. По разным подсчетам, благодаря этой реформе, которую называют самой успешной, бюджеты территориальных общин собрали от 5% до 120% больше местных налогов, и общества стали тратить их на собственные нужды", - подчеркивает Козицкий.

В то же время, мэр Львова Андрей Садовый "готов поделиться с государством частью НДФЛ". Но он отметил, что все должно быть "прозрачно, насколько это возможно, в милитарном контексте" и действовать только во время военного положения.