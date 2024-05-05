Омбудсмен отримує безліч скарг щодо скасування виплат переселенцям

До Офісу омбудсмена надходить безліч скарг від внутрішньо переміщених осіб через позбавлення соціальних виплат від держави. Також ВПО скаржаться через ненадання додаткових послуг у громадах.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише "Укрінформ".

На що скаржаться ВПО

"У першу чергу в нас зараз є шалене збільшення кількості звернень з числа ВПО — громадян України, які вважають, що їх незаконно позбавили права на отримання додаткової соцдопомоги, а саме — допомоги на житло, яка виплачувалася на кожного дорослого та на кожну дитину", - зауважив омбудсмен.

Він підкреслив, що люди втратили фактично все на ТОТ або на лінії фронту, і тому вимагають, щоб їм поновили такі виплати.

Лубінець нагадав, що з 1 березня в Україні відбулося суттєве зменшення кількості отримувачів такої соцдопомоги з числа ВПО.

За словами омбудсмена, ВПО також скаржаться на ненадання додаткових послуг у громадах.

"На другому місці у нас звернення щодо отримання якихось додаткових послуг від громад, наприклад, про влаштування дитини у дитсадочок або школу. Це було, як правило, на початку навчального процесу, навчального року, коли сім'я ВПО переїжджає з однієї громади в іншу", - додав Лубінець.

Лубінець закликає переглянути зміни у виплаті допомоги ВПО

Нагадаємо, раніше омбудсмен звернувся до прем’єра Дениса Шмигаля з вимогою негайного перегляду змін у механізмі виплат допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Він зауважив, що за попередніми оцінками, потенційно 1 мільйон ВПО можуть втратити право на допомогу, що може мати значні негативні наслідки для людей, які вже постраждали від війни.

У зверненні до уряду Лубінець акцентував на тому, що:

уряд не запровадив дієвих механізмів для заохочення ВПО до працевлаштування;

скасування виплати допомоги може стимулювати ВПО до повернення на ТОТ, небезпечні території або переміщення до інших країн;

використання значних фінансових ресурсів для евакуації людей із зони бойових дій стає нераціональним, коли людям відмовляють у базовій підтримці після переміщення, що спонукає їх повертатися назад.

Хто з переселенців залишиться без підтримки, а для кого виплати зберігаються

З 1 березня 2024 року запрацювали нові правила допомоги ВПО,які передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2024 № 94 "Деякі питання соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій осіб".

Право на фінансову допомогу з 1 березня втратили ВПО, які:

зареєструвалися до 1 серпня 2023 року;

перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин;

повернулися до покинутого місця проживання;

відбувають покарання або засуджені за колабораціонізм.

Водночас допомогу автоматично подовжать ще на пів року, якщо:

середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 8372 грн;

отримувач виховує трьох і більше дітей віком до 18 років;

отримувач доглядає за особами, які досягли 80-річного віку.

Також кошти й надалі отримуватимуть:

студенти, які навчаються за денною або дуальною формою, які не зареєстровані чи не проживають у гуртожитку;

переселенці, які протягом перших шести місяців отримання виплат працевлаштувалися, розпочали діяльність як ФОПи або отримали грант на бізнес/ваучер на навчання тощо і їх середньомісячний дохід не перевищує 6279 грн;

уповноважені особи/отримувачі, які втратили працездатність, в тому числі досягли пенсійного віку, та отримують пенсію, розмір якої не перевищує трьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника.

Раніше в Мінреінтеграції дійшли висновку, що майже 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб отримують гроші помилково. Там стверджують, що іноді громадяни отримують виплати ВПО за померлих родичів. Також зафіксували випадки, коли двоє батьків (тато і мама) подали заяви на виплати для одних й тих самих дітей.