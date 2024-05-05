Омбудсмен получает множество жалоб по отмене выплат переселенцам

В Офис омбудсмена поступает множество жалоб от внутренне перемещенных лиц из-за лишения социальных выплат от государства. Также ВПЛ жалуются из-за непредоставление дополнительных услуг в общинах.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет "Укринформ".

На что жалуются ВПЛ

"В первую очередь у нас сейчас есть безумное увеличение количества обращений из числа ВПЛ — граждан Украины, которые считают, что их незаконно лишили права на получение дополнительной соцпомощи, а именно — пособия на жилье, которое выплачивалось на каждого взрослого и каждого ребенка", – заметил омбудсмен.

Он подчеркнул, что люди потеряли фактически все на ТОТ или на линии фронта, и потому требуют, чтобы им возобновили такие выплаты.

Лубинец напомнил, что с 1 марта в Украине произошло существенное уменьшение количества получателей такой соцпомощи из числа ВПЛ.

По словам омбудсмена, ВПЛ также жалуются на непредоставление дополнительных услуг в общинах.

"На втором месте у нас обращение по поводу получения каких-то дополнительных услуг от общин, например, об устройстве ребенка в детсад или школу. Это было, как правило, в начале учебного процесса, учебного года, когда семья ВПЛ переезжает из одной общины в другую", - добавил Лубинец.

Лубинец призывает пересмотреть изменения в выплате помощи ВПО

Напомним, ранее омбудсмен обратился к премьеру Денису Шмыгалю с требованием немедленного пересмотра изменений в механизме выплат пособия на проживание внутренне перемещенным лицам.

Он отметил, что по предварительным оценкам, потенциально 1 миллион ВПЛ могут потерять право на помощь, что может иметь значительные негативные последствия для людей, уже пострадавших от войны.

В обращении к правительству Лубинец акцентировал внимание на том, что:

правительство не ввело действенных механизмов для поощрения ВПЛ к трудоустройству;

отмена выплаты пособия может стимулировать ВПЛ к возвращению на ВОТ, опасные территории или перемещение в другие страны;

использование значительных финансовых ресурсов для эвакуации людей из зоны боевых действий становится нерациональным, когда людям отказывают в базовой поддержке после перемещения, что побуждает их возвращаться назад.

Кто из переселенцев останется без поддержки, а для кого выплаты сохраняются

С 1 марта 2024 г.заработали новые правила помощи ВПЛ,которые предусмотрены Постановлением Кабинета Министров Украины от 26.01.2024 № 94 "Некоторые вопросы социальной поддержки внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий лиц".

Право на финансовую помощь с 1 марта лишились ВПЛ, которые:

зарегистрировались до 1 августа 2023;

находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин;

вернулись в заброшенное место жительства;

отбывают наказание или осуждены за коллаборационизм.

В то же время помощь автоматически продлят еще на полгода, если:

среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 8372 грн.;

получатель воспитывает троих и более детей младше 18 лет;

получатель ухаживает за лицами, достигшими 80-летнего возраста.

Также средства и дальше будут получать:

студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме, которые не зарегистрированы или не проживают в общежитии;

переселенцы, которые в течение первых шести месяцев получения выплат трудоустроились, начали деятельность как ФЛП или получили грант на бизнес/ваучер на обучение и т.п. и их среднемесячный доход не превышает 6279 грн;

уполномоченные лица/получатели, потерявшие трудоспособность, в том числе достигшие пенсионного возраста, и получающие пенсию, размер которой не превышает трех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя.

Ранее в Минреинтеграции пришли к выводу, что почти 180 тысяч внутренне перемещенных лиц получают деньги по ошибке. Там утверждают, что иногда граждане получают выплаты ВПЛ за умерших родственников. Также зафиксировали случаи, когда двое родителей (папа и мама) подали заявления на выплаты для одних и тех же детей.