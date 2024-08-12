За час повномасштабної війни іноземці відкрили в Україні понад 3 тисячі компаній

Від початку повномасштабної війни в Україні іноземці зі 101 країни світу відкрили 3075 компаній. Найбільш активними серед них стали громадяни Туреччини, які заснували 396 компаній, Узбекистану — 312 компаній, та Польщі — 224 компанії.

Про це повідомляє платформа "Опендатабот".

Майже половина всіх нових компаній з іноземними власниками зосереджена у Києві, де було зареєстровано 1517 бізнесів. Лідирують за кількістю нових компаній у столиці громадяни Узбекистану, які відкрили 175 підприємств.

На другому місці — Львівщина з 460 новими бізнесами, серед яких найбільше компаній створили громадяни Польщі (105).

Трійку лідерів замикає Одещина з 273 компаніями, де найчастіше бізнеси відкривають громадяни Туреччини — 99 підприємств.

У яких сферах найчастіше відкривають бізнеси іноземці

Більшість компаній з іноземними власниками в Україні займаються оптовою торгівлею — 30,7%, операціями з нерухомим майном — 6,7%, і комп’ютерним програмуванням — 5,8%.

Найбільшим бізнесом, заснованим іноземцями після 24 лютого 2022 року, стала компанія "ТЕНС1МА" зі статутним капіталом у 1,28 млрд грн, власником якої є громадянин Вірменії.

На другому місці — АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Юген" зі статутним капіталом 700 млн грн, кінцевим власником якого є громадянин США.

Третю позицію займає компанія ТОВ "ЛФС", заснована громадянином Польщі, зі статутним капіталом у 300 млн грн.

Зауважимо, що станом на 16 травня було зареєстровано понад 2,6 тисячі компаній з іноземними власниками. Це свідчить про стабільний ріст підприємницької активності серед іноземців, незважаючи на складні умови в країні.

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