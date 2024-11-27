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Український фонд стартапів приєднався до європейського альянсу ESNA

Український фонд стартапів приєднався до європейського альянсу ESNA
Фото: Мінцифри

Український фонд стартапів (USF) став частиною Європейського альянсу національних стартап-асоціацій (ESNA), до якого входять 26 країн ЄС, Ісландія та Україна. 

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Про це повідомляє Мінцифри.

Ця ініціатива об’єднує країни, що створюють найкращі умови для розвитку стартапів, і сприятиме інтеграції України в європейський інноваційний простір.

Членство України в ESNA відкриває широкі перспективи для української стартап-екосистеми:

  • Обмін досвідом та найкращими практиками: українські стартапи зможуть переймати успішні моделі від європейських партнерів.
  • Міжнародна підтримка: сприяння в залученні інвестицій, участі у грантових програмах і розширенні мережі контактів.
  • Інтеграція в європейський ринок: вихід на глобальну арену стане простішим завдяки партнерству з іншими членами ESNA.

Ключові стандарти розвитку

ESNA впроваджуватиме 8 основних стандартів підтримки стартапів, включаючи доступ до фінансування, інноваційні регуляторні підходи та посилення міжнародної співпраці.

Зазначається, що членство України в ESNA є важливим кроком до зміцнення позицій України на міжнародній арені інновацій. Це сприятиме не лише розвитку стартапів, але й стимулюватиме економічне зростання через інноваційні рішення.

Додамо, цього року 12 українських стартапів успішно представили свої продукти на TechCrunch Disrupt 2024 — одній із провідних стартап-конференцій у Кремнієвій долині, що зібрала понад 10 тисяч учасників.

Українську делегацію представляли такі компанії, як Clearly, Deus Robotics, Haiqu, Esper Bionics, LetsData, Wantent, Promova, xTiles, Spendbase, Mantis Analytics, effie та StackBooster.

Автор:
Тетяна Гойденко