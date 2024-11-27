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Український фонд стартапів приєднався до європейського альянсу ESNA
Український фонд стартапів (USF) став частиною Європейського альянсу національних стартап-асоціацій (ESNA), до якого входять 26 країн ЄС, Ісландія та Україна.
Про це повідомляє Мінцифри.
Ця ініціатива об’єднує країни, що створюють найкращі умови для розвитку стартапів, і сприятиме інтеграції України в європейський інноваційний простір.
Членство України в ESNA відкриває широкі перспективи для української стартап-екосистеми:
- Обмін досвідом та найкращими практиками: українські стартапи зможуть переймати успішні моделі від європейських партнерів.
- Міжнародна підтримка: сприяння в залученні інвестицій, участі у грантових програмах і розширенні мережі контактів.
- Інтеграція в європейський ринок: вихід на глобальну арену стане простішим завдяки партнерству з іншими членами ESNA.
Ключові стандарти розвитку
ESNA впроваджуватиме 8 основних стандартів підтримки стартапів, включаючи доступ до фінансування, інноваційні регуляторні підходи та посилення міжнародної співпраці.
Зазначається, що членство України в ESNA є важливим кроком до зміцнення позицій України на міжнародній арені інновацій. Це сприятиме не лише розвитку стартапів, але й стимулюватиме економічне зростання через інноваційні рішення.
Додамо, цього року 12 українських стартапів успішно представили свої продукти на TechCrunch Disrupt 2024 — одній із провідних стартап-конференцій у Кремнієвій долині, що зібрала понад 10 тисяч учасників.
Українську делегацію представляли такі компанії, як Clearly, Deus Robotics, Haiqu, Esper Bionics, LetsData, Wantent, Promova, xTiles, Spendbase, Mantis Analytics, effie та StackBooster.