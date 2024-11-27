Український фонд стартапів приєднався до європейського альянсу ESNA

Український фонд стартапів (USF) став частиною Європейського альянсу національних стартап-асоціацій (ESNA), до якого входять 26 країн ЄС, Ісландія та Україна.

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Про це повідомляє Мінцифри.

Ця ініціатива об’єднує країни, що створюють найкращі умови для розвитку стартапів, і сприятиме інтеграції України в європейський інноваційний простір.

Членство України в ESNA відкриває широкі перспективи для української стартап-екосистеми:

Обмін досвідом та найкращими практиками : українські стартапи зможуть переймати успішні моделі від європейських партнерів.

: українські стартапи зможуть переймати успішні моделі від європейських партнерів. Міжнародна підтримка : сприяння в залученні інвестицій, участі у грантових програмах і розширенні мережі контактів.

: сприяння в залученні інвестицій, участі у грантових програмах і розширенні мережі контактів. Інтеграція в європейський ринок: вихід на глобальну арену стане простішим завдяки партнерству з іншими членами ESNA.

Ключові стандарти розвитку

ESNA впроваджуватиме 8 основних стандартів підтримки стартапів, включаючи доступ до фінансування, інноваційні регуляторні підходи та посилення міжнародної співпраці.

Зазначається, що членство України в ESNA є важливим кроком до зміцнення позицій України на міжнародній арені інновацій. Це сприятиме не лише розвитку стартапів, але й стимулюватиме економічне зростання через інноваційні рішення.

Додамо, цього року 12 українських стартапів успішно представили свої продукти на TechCrunch Disrupt 2024 — одній із провідних стартап-конференцій у Кремнієвій долині, що зібрала понад 10 тисяч учасників.

Українську делегацію представляли такі компанії, як Clearly, Deus Robotics, Haiqu, Esper Bionics, LetsData, Wantent, Promova, xTiles, Spendbase, Mantis Analytics, effie та StackBooster.