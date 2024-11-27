Украинский фонд стартапов присоединился к европейскому альянсу ESNA

Украинский фонд стартапов (USF) стал частью Европейского альянса национальных стартап-ассоциаций (ESNA), в который входят 26 стран ЕС, Исландия и Украина.

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Об этом сообщает Минцифры.

Эта инициатива объединяет страны, создающие лучшие условия для развития стартапов, и будет способствовать интеграции Украины в европейское инновационное пространство.

Членство Украины в ESNA открывает широкие перспективы для украинской стартап-экосистемы:

Обмен опытом и лучшими практиками : украинские стартапы смогут перенимать успешные модели европейских партнеров.

: украинские стартапы смогут перенимать успешные модели европейских партнеров. Международная поддержка : содействие в привлечении инвестиций, участии в грантовых программах и расширении сети контактов.

: содействие в привлечении инвестиций, участии в грантовых программах и расширении сети контактов. Интеграция в европейский рынок : выход на глобальную арену станет проще благодаря партнерству с другими членами ESNA.

Ключевые стандарты развития

ESNA будет внедрять 8 основных стандартов поддержки стартапов, включая доступ к финансированию, инновационные регуляторные подходы и усиление международного сотрудничества.

Отмечается, что членство Украины в ESNA является важным шагом по укреплению позиций Украины на международной арене инноваций. Это будет способствовать не только развитию стартапов, но и стимулировать экономический рост через инновационные решения.

Добавим, в этом году 12 украинских стартапов успешно представили свои продукты на TechCrunch Disrupt 2024 – одной из ведущих стартап-конференций в Кремниевой долине, собравшей более 10 тысяч участников.

Украинскую делегацию представляли такие компании, как Clearly, Deus Robotics, Haiqu, Esper Bionics, LetsData, Wantent, Promova, xTiles, Spendbase, Mantis Analytics, Effie и StackBooster.