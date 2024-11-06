НБУ курс:

USD

41,44

+0,04

EUR

45,15

+0,01

Наличный курс:

USD

41,65

41,59

EUR

45,45

45,30

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
IT и Телеком
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

12 технологических стартапов представили Украину на TechCrunch Disrupt

12 технологических стартапов представили Украину на TechCrunch Disrupt
Фото: Минцифры

В этом году 12 украинских стартапов успешно представили свои продукты на TechCrunch Disrupt 2024 – одной из ведущих стартап-конференций в Кремниевой долине, собравшей более 10 тысяч участников.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Украинскую делегацию представляли такие компании, как Clearly, Deus Robotics, Haiqu, Esper Bionics, LetsData, Wantent, Promova, xTiles, Spendbase, Mantis Analytics, Effie и StackBooster.

Результаты участия

Стартапы представили свои решения перед 150 гостями AI Summit, среди которых были венчурные и ангельские инвесторы.

Состоялись переговоры о партнерстве с такими компаниями как Google, Coursera и Planet Labs.

Проведены встречи с ведущими мировыми инвесторами, включая TMT Investment, Network VC, Silicon Valley Bank, Getty Images, AWS Acceleration Program и другие.

В рамках дополнительных мероприятий стартаперы посетили университеты Беркли и Стэнфорд, где обсудили возможности с инвесторами, студентами MBA и преподавателями программы Stanford Ignite Ukraine.

Напомним, с 7 по 10 января 2025 года в США состоится   технологическая конференция Consumer Electronics Show 2025. В состав национальной делегации организаторы отберут до 10 стартапов. Также украинская делегация примет участие в   технологической конференции Web Summit 2024, которая состоится с 11 по 14 ноября в столице Португалии Лиссабоне.

Отметим, что украинские стартапы получают поддержку от государства. Недавно Кабмин принял решение создать Sandbox – специальный инструмент для поддержки инновационных компаний, позволяющий тестировать и развивать высокотехнологичные продукты под наблюдением государства.

Автор:
Татьяна Гойденко