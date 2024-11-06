12 технологических стартапов представили Украину на TechCrunch Disrupt

В этом году 12 украинских стартапов успешно представили свои продукты на TechCrunch Disrupt 2024 – одной из ведущих стартап-конференций в Кремниевой долине, собравшей более 10 тысяч участников.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Украинскую делегацию представляли такие компании, как Clearly, Deus Robotics, Haiqu, Esper Bionics, LetsData, Wantent, Promova, xTiles, Spendbase, Mantis Analytics, Effie и StackBooster.

Результаты участия

Стартапы представили свои решения перед 150 гостями AI Summit, среди которых были венчурные и ангельские инвесторы.

Состоялись переговоры о партнерстве с такими компаниями как Google, Coursera и Planet Labs.

Проведены встречи с ведущими мировыми инвесторами, включая TMT Investment, Network VC, Silicon Valley Bank, Getty Images, AWS Acceleration Program и другие.

В рамках дополнительных мероприятий стартаперы посетили университеты Беркли и Стэнфорд, где обсудили возможности с инвесторами, студентами MBA и преподавателями программы Stanford Ignite Ukraine.

Напомним, с 7 по 10 января 2025 года в США состоится технологическая конференция Consumer Electronics Show 2025. В состав национальной делегации организаторы отберут до 10 стартапов. Также украинская делегация примет участие в технологической конференции Web Summit 2024, которая состоится с 11 по 14 ноября в столице Португалии Лиссабоне.

Отметим, что украинские стартапы получают поддержку от государства. Недавно Кабмин принял решение создать Sandbox – специальный инструмент для поддержки инновационных компаний, позволяющий тестировать и развивать высокотехнологичные продукты под наблюдением государства.