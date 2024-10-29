Стало известно, какие стартапы представят Украину на AI Summit в США

Отобраны 10 стартапов, которые представят Украину на крупнейшей в мире конференции, посвященной разработкам в области искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Минцифры.

Ежегодно на этой конференции собирается около 30 тысяч участников – технологические лидеры и инноваторы, развивающие ИИ-индустрию. В этом году конференция состоится 11-12 декабря в Нью-Йорке, а украинская делегация примет в ней участие впервые.

Кто вошел в состав украинской делегации

Согласно сообщению Минцифры, Украину представят на AI Summit следующие стартапы:

Adminix — решение для компаний, позволяющее создавать приложения в 10 раз быстрее и на 50% дешевле, без специфических технических знаний.

Ability.ai – стартап, помогающий автоматизировать маркетинговые процессы бизнеса, – от разработки стратегий до аналитики.

VyshyvAI – онлайн-сервис, позволяющий создавать персонализированные вышиванки, интегрируя личные истории и культурные символы в уникальные узоры.

Beholder – стартап, умеющий строить точные трехмерные геологические модели, указывающие на наиболее перспективные места для добычи полезных ископаемых.

Banani AI – инструмент для разработки дизайна продуктов. Он экономит деньги и месяцы времени на овладение инструментами для людей, не являющихся дизайнерами.

Mark – разработчик решений, которые обеспечивают полное медицинское сопровождение пользователя, а также координируют взаимодействие клиник, лабораторий и страховщиков.

The Great Catalog – сервис, содержащий обширную библиотеку моделей, – от предметов мебели до элементов ландшафтного дизайна и экстерьера.

Crosscheck – бизнес-платформа для глобального соответствия стандартам устойчивого развития.

Bliss Brain – приложение, создающее персонализированные медитации на основе потребностей и предпочтений пользователя.

MetaTable.ai – платформа, увеличивающая производительность работы разработчиков над веб и мобильными приложениями в 10 раз.

Сообщается, что украинская делегация примет участие в The AI Summit New York благодаря Программе USAID "Конкурентоспособная экономика Украины". Инициатива реализуется совместно с украинским фондом стартапов при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

Напомним, с 7 по 10 января 2025 года в США состоится технологическая конференция Consumer Electronics Show 2025. В состав национальной делегации организаторы отберут до 10 стартапов.

Также украинская делегация примет участие в технологической конференции Web Summit 2024, которая состоится с 11 по 14 ноября в столице Португалии Лиссабоне.