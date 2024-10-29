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Стало відомо, які стартапи представлять Україну на AI Summit у США

Стало відомо, які стартапи представлять Україну на AI Summit у США
Фото: theaisummitseries / instagram

Відібрано 10 стартапів, які представлять Україну на найбільшій у світі конференції, що присвячена розробкам у галузі штучного інтелекту.

Про це повідомляє Мінцифри.

Щороку на цій конференції збирається близько 30 тисяч учасників — технологічні лідери та інноватори, які розвивають ШІ-індустрію. Цьогоріч конференція відбудеться 11-12 грудня у Нью-Йорку, а українська делегація візьме в ній участь вперше.

Хто увійшов до складу української делегації

Згідно з повідомленням Мінцифри, Україну представлять на AI Summit наступні стартапи:

  • Adminix - рішення для компаній, що дає змогу створювати застосунки в 10 разів швидше та на 50% дешевше, без специфічних технічних знань. 
  • Ability.ai - стартап, який допомагає автоматизувати маркетингові процеси бізнесу, — від розробки стратегій до аналітики. 
  • VyshyvAI - онлайн-сервіс, що дозволяє створювати персоналізовані вишиванки, інтегруючи особисті історії та культурні символи в унікальні візерунки. 
  • Beholder - стартап, що вміє будувати точні тривимірні геологічні моделі, які вказують на найбільш перспективні місця для видобутку корисних копалин. 
  • Banani AI - інструмент для розробки дизайну продуктів. Він заощаджує гроші та місяці часу на опанування інструментів для людей, які не є дизайнерами. 
  • Mark - розробник рішень, які забезпечують повний медичний супровід користувача, а також координують взаємодію клінік, лабораторій і страховиків. 
  • The Great Catalog - сервіс, що містить велику бібліотеку моделей, — від предметів меблів до елементів ландшафтного дизайну та екстер'єру. 
  • Crosscheck - бізнес-платформа для глобальної відповідності стандартам сталого розвитку. 
  • Bliss Brain - застосунок, що створює персоналізовані медитації на основі потреб та уподобань користувача. 
  • MetaTable.ai - платформа, яка збільшує продуктивність роботи розробників над веб та мобільними застосунками в 10 разів.
Фото 2 — Стало відомо, які стартапи представлять Україну на AI Summit у США

Повідомляється, що українська делегація візьме участь у The AI Summit New York завдяки Програмі USAID "Конкурентоспроможна економіка України". Ініціатива реалізується спільно з Українським фондом стартапів за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

Нагадаємо, з 7 до 10 січня 2025 року у США відбудеться технологічна конференція Consumer Electronics Show 2025. До складу національної делегації організатори відберуть до 10 стартапів.

Також українська делегація візьме участь у технологічній конференції Web Summit 2024, яка відбудеться з 11 до 14 листопада в столиці Португалії Лісабоні.

Автор:
Ольга Колесніченко