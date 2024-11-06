12 технологічних стартапів представили Україну на TechCrunch Disrupt

Цього року 12 українських стартапів успішно представили свої продукти на TechCrunch Disrupt 2024 — одній із провідних стартап-конференцій у Кремнієвій долині, що зібрала понад 10 тисяч учасників.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Українську делегацію представляли такі компанії, як Clearly, Deus Robotics, Haiqu, Esper Bionics, LetsData, Wantent, Promova, xTiles, Spendbase, Mantis Analytics, effie та StackBooster.

Результати участі

Стартапи презентували свої рішення перед 150 гостями AI Summit, серед яких були венчурні й ангельські інвестори.

Відбулися переговори про партнерство з такими компаніями, як Google, Coursera та Planet Labs.

Проведено зустрічі з провідними світовими інвесторами, включно з TMT Investment, Network VC, Silicon Valley Bank, Getty Images, AWS Acceleration Program та іншими.

У рамках додаткових заходів стартапери відвідали університети Берклі та Стенфорд, де обговорили можливості з інвесторами, студентами MBA та викладачами програми Stanford Ignite Ukraine.

Нагадаємо, з 7 до 10 січня 2025 року у США відбудеться технологічна конференція Consumer Electronics Show 2025. До складу національної делегації організатори відберуть до 10 стартапів. Також українська делегація візьме участь у технологічній конференції Web Summit 2024, яка відбудеться з 11 до 14 листопада в столиці Португалії Лісабоні.

Зауважимо, українські стартапи отримують підтримку від держави. Нещодавно Кабмін прийняв рішення створити Sandbox — спеціальний інструмент для підтримки інноваційних компаній, що дозволяє тестувати й розвивати високотехнологічні продукти під наглядом держави.