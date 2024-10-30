Правительство одобрило запуск инструмента Sandbox для развития технологических стартапов в Украине

Кабинет министров принял постановление о создании Sandbox – специального инструмента для поддержки инновационных компаний, позволяющего тестировать и развивать высокотехнологичные продукты под наблюдением государства.

Об этом сообщает Минцифры.

Зачем нужен Sandbox?

Благодаря Sandbox украинские стартапы получат возможность пройти аудит, а также получить консультации и рекомендации от специалистов для запуска и усовершенствования продуктов даже при неопределенном законодательном поле.

Sandbox ориентирован на компании, занимающиеся разработкой технологических решений для цифровой экономики, здравоохранения, биотехнологий, аграрного сектора, образования, науки и обороны. Особое внимание будет уделяться продуктам, использующим искусственный интеллект или блокчейн.

"Максимальная поддержка высокотехнологичных стартапов поможет остановить отток талантов из страны, а эта проблема сейчас критическая для нас. Стартапы через сайт Фонда развития инноваций будут подавать заявку, проходить аудит продукта и получать подробные консультации от юристов, технических специалистов, бизнес-аналитиков", — написал глава ведомства Михаил Федоров.

Как работает Sandbox

Компания подает заявку через веб-портал Фонда развития инноваций. Администраторы проверяют соответствие компании требованиям проекта. После утверждения заявки эксперты создают и согласовывают с компанией план исследования продукта. Специалисты из разных отраслей начинают работать над продуктом, оказывая поддержку на всех этапах.

Программа будет действовать до конца 2026 года. Если она докажет свою эффективность, Sandbox станет постоянным инструментом поддержки инноваций в Украине. Это важный шаг к превращению страны в мощный IT-хаб в мире.

Добавим, что украинские ШИ-стартапы могут получить $10 тысяч на развитие через акселерационную программу Deep Scale: AI Startup Accelerator – трехмесячную безвозмездную программу поддержки стартапов на ранних стадиях развития.