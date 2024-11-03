Найдорожчий український стартап Grammarly став резидентом "Дія City"

30 жовтня ТОВ "Греммерлі Україна" приєдналася до правового простору "Дія City". Це підтверджено наказом заступника міністра цифрової трансформації України Олександра Борнякова в реєстрі резидентів "Дія City".

Про це пише DOU.

Grammarly є найбільшим українським стартапом та популярним роботодавцем серед IT-спеціалістів України. Згідно з опитуванням DOU, 69% українських IT-фахівців хочуть працювати в цій компанії.

Хоча в лютому Grammarly скоротила близько 230 працівників по всьому світу, зокрема 37 українців, наразі компанія відновлює ріст команди і активно наймає нових спеціалістів. На цей час українська команда Grammarly налічує близько 140 осіб.

Що відомо про Grammarly

Нагадаємо, Grammarly заснували в Києві у 2009 році Максим Литвин, Олексій Шевченко та Дмитро Лідер. В січні 2024 року Дмитро Лідер залишив операційне управління компанією, щоб зосередитися на власних проєктах, у той час як Олексій Шевченко та Максим Литвин продовжують займати ключові позиції в компанії.

Додамо, Grammarly є найдорожчим стартапом з українськими коріннями, нещодавно призначив нових технічного та фінансового директорів.

Після раунду фінансування на суму 200 мільйонів доларів у 2021 році оцінка стартапу досягла 13 мільярдів доларів. Це призвело до того, що статки Литвина та Шевченка становили по 4 мільярди доларів кожен.

Grammarly має штаб-квартиру в Сан-Франциско та офіси в Україні, а також у кількох країнах Північної Америки і Європи