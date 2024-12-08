Украинский стартап Healthy Mind привлек $1 млн на развитие AI-платформы психологической поддержки

Украинский стартап Healthy Mind, специализирующийся на ментальном здоровье, выпустил бета-версию своей ШИ-платформы и привлек $1 млн инвестиций за последние 18 месяцев.

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Об этом пишет AIN.UA.

В 2025 году команда планирует дополнительно привлечь еще $1 млн. для расширения функционала платформы и ее ШИ-возможностей. Стартап также готовится к международному выходу, начиная с украинского рынка.

В компании сообщили, что планируют международную экспансию, сосредотачиваясь сначала на украинском рынке.

Что предлагает Healthy Mind

Платформа обеспечивает быструю диагностику до 80% психических расстройств, указанных в DSM-5, без клинической оценки.

Обследование занимает 15–18 минут и охватывает более 75 показателей психического благополучия. Система выявляет признаки депрессии, тревожности, ПТСР, помогая принимать научно обоснованные решения.

Платформа адаптирована к социальным и культурным контекстам пользователей, провалидирована выборкой из более чем 1500 участников и проходит дополнительную кросвалидацию с психологами.

Проект основан Андреем Коболевым, инвестиционной группой Roosh и Мариной Квашниной из базирующейся в Киеве EDENLAB. В настоящее время команда стартапа насчитывает 17 специалистов, включая научных экспертов.

Украинский фонд стартапов (USF) стал частью Европейского альянса национальных стартап-ассоциаций (ESNA), в который входят 26 стран ЕС, Исландия и Украина.