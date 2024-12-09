Українські стартапи отримали понад 5,8 мільйона гривень на розвиток відкритих даних

Програма Open Data Accelerator завершила черговий етап підтримки інноваційних українських стартапів, що працюють з відкритими даними. П’ять найкращих проєктів отримали гранти на загальну суму понад 5,8 мільйона гривень для розвитку та масштабування.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Це програма, яка допомагає стартапам створювати технологічні рішення на основі відкритих даних. Учасники протягом трьох місяців працювали з менторами, розвивали свої проєкти та презентували їх на фінальному пітчингу перед експертним журі.

Серед 14 фіналістів обрали 5 найкращих, які отримали гранти.

Переможці програми

Demarka. ШІ-платформа для автоматизації перевірки торгових марок. Її рішення допомагають бізнесу швидко й доступно оцінити можливість реєстрації бренду.

Струм. Профорієнтаційна платформа для підлітків та молоді. Вона містить інформацію про 50 найбільш затребуваних професій в Україні, зокрема про навчальні заклади й можливості працевлаштування.

Handstree. SaaS-рішення для прозорої взаємодії між неприбутковими організаціями та міжнародними донорами. Платформа дозволяє спонсорам підтримувати лише перевірені ініціативи й відстежувати витрати.

CrimeDataLab. Платформа для аналізу офіційної статистики злочинності. Вона оцінює ефективність роботи правоохоронних і судових органів, пропонуючи інтерактивні дашборди та ШІ-помічника.

Sympto.mе. Мобільний застосунок, який оптимізує роботу лікарів і супроводжує пацієнтів через ШІ-аватарів до та після візиту до медзакладу.

Окрім цього, проєкт AI-Refine, ШІ-інструмент для обробки великих обсягів даних, отримав менторську підтримку для подальшого розвитку.

Open Data Accelerator не лише фінансує перспективні проєкти, а й сприяє розвитку інновацій в Україні, що базуються на відкритих даних. Завдяки програмі, молоді технологічні компанії отримують не лише ресурси, а й експертизу для подальшого масштабування своїх рішень. Open Data Accelerator – це щорічна акселераційна програма для data стартапів із загальним фондом понад 5 800 000 грн.

Нагадаємо, у вересні учасники кластера Brave1 та програм USF стали переможцями конкурсу стартапів IT Arena Startup Competition — платформи для пошуку найкращих технологічних рішень.

Додамо, Кабінет міністрів ухвалив постанову про створення Sandbox — спеціального інструмента для підтримки інноваційних компаній, що дозволяє тестувати й розвивати високотехнологічні продукти під наглядом держави.