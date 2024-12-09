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Украинские стартапы получили более 5,8 миллионов гривен на развитие открытых данных
Программа Open Data Accelerator завершила очередной этап поддержки инновационных украинских стартапов, работающих с открытыми данными. Пять лучших проектов получили гранты на общую сумму более 5,8 миллионов гривен для развития и масштабирования.
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
Это приложение, которое помогает стартапам создавать технологические решения на основе открытых данных. Участники в течение трех месяцев работали с менторами, развивали свои проекты и презентовали их на финальном питчинге перед экспертным жюри.
Среди 14 финалистов выбрали 5 лучших, получивших гранты.
Победители программы
Demarka. ШИ-платформа для автоматизации проверки торговых марок. Ее решения помогают бизнесу быстро и доступно оценить возможность регистрации бренда.
Струм. Профориентационная платформа для подростков и молодежи. Она содержит информацию о 50 наиболее востребованных профессиях в Украине, в частности, об учебных заведениях и возможностях трудоустройства.
Handstree. SaaS-решения для прозрачного взаимодействия между неприбыльными организациями и международными донорами позволяет спонсорам поддерживать только проверенные инициативы и отслеживать расходы.
CrimeDataLab. Платформа для анализа официальной статистики преступности Она оценивает эффективность работы правоохранительных и судебных органов, предлагая интерактивные дашборды и ИИ помощника.
Sympto.mе. Мобильное приложение, которое оптимизирует работу врачей и сопровождает пациентов через ШИ-аватаров до и после визита в медучреждение.
Кроме этого, проект AI-Refine, ИИ-инструмент для обработки больших объемов данных, получил менторскую поддержку для дальнейшего развития.
Open Data Accelerator не только финансирует перспективные проекты, но и способствует развитию инноваций в Украине, основанных на открытых данных. Благодаря программе молодые технологические компании получают не только ресурсы, но и экспертизу для дальнейшего масштабирования своих решений. Open Data Accelerator – это ежегодная акселерационная программа для data стартапов с общим фондом более 5 800 000 грн.
Напомним, в сентябре участники кластера Brave1 и программ USF стали победителями конкурса стартапов IT Arena Startup Competition – платформы для поиска лучших технологических решений.
Добавим, что Кабинет министров принял постановление о создании Sandbox — специального инструмента для поддержки инновационных компаний, позволяющего тестировать и развивать высокотехнологичные продукты под наблюдением государства.