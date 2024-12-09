Украинские стартапы получили более 5,8 миллионов гривен на развитие открытых данных

Программа Open Data Accelerator завершила очередной этап поддержки инновационных украинских стартапов, работающих с открытыми данными. Пять лучших проектов получили гранты на общую сумму более 5,8 миллионов гривен для развития и масштабирования.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Это приложение, которое помогает стартапам создавать технологические решения на основе открытых данных. Участники в течение трех месяцев работали с менторами, развивали свои проекты и презентовали их на финальном питчинге перед экспертным жюри.

Среди 14 финалистов выбрали 5 лучших, получивших гранты.

Победители программы

Demarka. ШИ-платформа для автоматизации проверки торговых марок. Ее решения помогают бизнесу быстро и доступно оценить возможность регистрации бренда.

Струм. Профориентационная платформа для подростков и молодежи. Она содержит информацию о 50 наиболее востребованных профессиях в Украине, в частности, об учебных заведениях и возможностях трудоустройства.

Handstree. SaaS-решения для прозрачного взаимодействия между неприбыльными организациями и международными донорами позволяет спонсорам поддерживать только проверенные инициативы и отслеживать расходы.

CrimeDataLab. Платформа для анализа официальной статистики преступности Она оценивает эффективность работы правоохранительных и судебных органов, предлагая интерактивные дашборды и ИИ помощника.

Sympto.mе. Мобильное приложение, которое оптимизирует работу врачей и сопровождает пациентов через ШИ-аватаров до и после визита в медучреждение.

Кроме этого, проект AI-Refine, ИИ-инструмент для обработки больших объемов данных, получил менторскую поддержку для дальнейшего развития.

Open Data Accelerator не только финансирует перспективные проекты, но и способствует развитию инноваций в Украине, основанных на открытых данных. Благодаря программе молодые технологические компании получают не только ресурсы, но и экспертизу для дальнейшего масштабирования своих решений. Open Data Accelerator – это ежегодная акселерационная программа для data стартапов с общим фондом более 5 800 000 грн.

Напомним, в сентябре участники кластера Brave1 и программ USF стали победителями конкурса стартапов IT Arena Startup Competition – платформы для поиска лучших технологических решений.

Добавим, что Кабинет министров принял постановление о создании Sandbox — специального инструмента для поддержки инновационных компаний, позволяющего тестировать и развивать высокотехнологичные продукты под наблюдением государства.