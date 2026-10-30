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В Україні профінансують ШІ-рішення для доступніших держпослуг: грант до $100 тис.

стартапи
Стартапам дадуть до $100 тис. на ШІ-рішення для безбар’єрних держпослуг / Depositphotos

Українські та міжнародні стартапи можуть отримати до $100 тис. на пілотування рішень зі штучним інтелектом, які мають зробити державні послуги доступнішими для людей із порушеннями зору та слуху. Йдеться про офлайн-синтезатор українського мовлення та ШІ-перекладач жестової мови.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мінцифри.

У межах конкурсу шукають команди, які зможуть створити два типи технологічних рішень.

Перше — офлайн-синтезатор мовлення, який має коректно озвучувати український текст без підключення до інтернету та працювати на пристроях різної потужності.

Друге — двосторонній ШІ-перекладач жестової мови. Він має перетворювати жести на текст і текст на жестову мову, щоб люди могли спілкуватися з працівниками центрів надання адміністративних послуг та інших державних установ без залучення живого перекладача.

До $100 тис. на пілотування

Подати заявку на Open Call for Startups можна до 16 листопада.

Відібрані команди зможуть отримати до $100 тис. на пілотування своїх рішень у державних установах.

Програму відкритих інновацій GovTech Lab Ukraine реалізує Global Government Technology Centre Kyiv за сприяння Міністерства цифрової трансформації України та Всесвітнього економічного форуму. Ініціативу підтримує Швейцарія в межах Програми EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа.

Нагадаємо, раніше GovTech Lab Ukraine відкрив набір технологічних компаній для розробки цифрових рішень для держави. Серед напрямів були аналіз супутникових знімків для фіксації руйнувань, інклюзивний доступ до публічних послуг, захист культурної спадщини та ШІ-рішення для антикорупційного аналізу. Відібрані учасники також можуть отримати до $100 тис. на масштабування своїх розробок.

Автор:
Тетяна Гойденко

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