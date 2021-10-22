YouTube протестирует прямые закупки товаров с видео

15 ноября видеохостинг YouTube запустит функцию покупки товаров с видео. Акция YouTube Holiday Stream and Shop продлится неделю, говорится в блоге Google.

В компании пояснили, что YouTube проведет для пользователей шопинг-мероприятие YouTube Holiday Stream and Shop для тестирования функции покупок с видео в прямом эфире.

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Согласно исследованию Google, которое компания провела в сотрудничестве с Publicis и TalkShoppe, 89% зрителей доверяют рекомендациям YouTube. Это связано с авторитетом создателя контента или бренда, который рекламирует продукт, и позволяет зрителям быстро и уверенно принимать решение о покупке, говорится в блоге Google.

Ранее YouTube уже тестировал функцию покупок в режиме реального времени с популярными блогерами и брендами.

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В частности, Кристин Ротенберг из Канады, известная своими уроками по нейл-арту, представила свою новую коллекцию лаков для ногтей на аудиторию в 2,8 млн человек.

В мероприятии также приняли участие крупные ритейлеры. Так, интернет-магазин косметики и парфюмерии Sephora провел трансляцию с вопросами от зрителей и ответами об основах макияжа.

На следующем мероприятии YouTube Holiday Stream and Shop, которое состоится 15 ноября, видеохостинг представит товары от таких брендов, как Walmart, Samsung и Verizon. Пользователи смогут в прямом эфире задать вопрос о продуктах блогерам и партнерам Google.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Instagram добавила новую возможность автоматического перевода текста в историях пользователей.

В компании заявили, что новая функция перевода будет доступна во всем мире. На сегодняшний день она поддерживает более 90 языков.

Напомним, разработчики американской компании Facebook тестируют возможность размещать фотографии и видео в социальной сети Instagram со своих компьютеров.