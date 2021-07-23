Соцсеть Instagram запустила автопереводчик текстов с поддержкой более 90 языков

Социальная сеть Instagram добавила новую возможность автоматического перевода текста в историях пользователей.

Как сообщает The Verge, когда в публикации будет выявлен иностранный язык, в левом верхнем углу экрана будет отображаться надпись "Просмотреть перевод". Нажав на нее, пользователи смогут увидеть перевод в нижней части экрана.

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В компании заявили, что новая функция перевода будет доступна во всем мире. На сегодняшний день она поддерживает более 90 языков.

Новая функция призвана упростить обмен контентом с международной аудиторией.

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В издании отмечают, что в мае Instagram запустила отображение автоматических субтитров для англоязычных историй.

Однако, несмотря на появление новой функции, Instagram сообщает, что аудиоперевод "в настоящее время" недоступен.

Таким образом, не исключено, что вскоре сервис сможет переводить и звуковое сопровождение историй.

Ранее сообщалось, что разработчики американской компании Facebook тестируют возможность размещать фотографии и видео в социальной сети Instagram со своих компьютеров.

Напомним, в начале апреля группа по исследованиям и разработкам соцсети Facebook NPE Team запустила бета-тестирование нового web-приложения Hotline. Новый сервис представляет собой своеобразный гибрид Instagram Live и Clubhouse.