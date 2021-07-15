IT и Телеком 40 минут назад

Украина теперь имеет свою страницу в Instagram

Новая англоязычная страница создана для продвижения позитивного имиджа Украины среди иностранной аудитории

Фото: Facebook/Ukraine UA Фото: Facebook/Ukraine UA
Фото: Facebook/Ukraine UA

Министерство иностранных дел Украины и Украинский институт запустили официальную страницу Украины в социальной сети Instagram под названием @ukraine.ua.

Как сообщает пресс-служба МИДа, новая англоязычная страница создана для продвижения позитивного имиджа Украины среди иностранной аудитории.

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"На странице @ukraine.ua посетители и подписчики смогут узнать о популярных туристических магнитах, культурных событиях и фестивалях, инновациях, возможностях, об Украине и украинцах. В оформлении страницы используются фотографии украинских фотографов — партнеров фотобанка на официальном сайте Украине и бренд Украины UkraineNOW", — говорится в сообщении.

В Министерстве отмечают, что создание и развитие верифицированной страницы Украины в Instagram — часть стратегической работы МИД по формированию позитивного имиджа Украины за рубежом.

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Так, в этом году Министерство иностранных дел впервые утвердило Стратегию публичной дипломатии, где определило основные подходы по формированию международного имиджа и репутации Украины.

Сейчас МИД и Украинский институт развивают три официальных канала коммуникации для продвижения Украины в мире — сайт Украины, страница в Facebook и страница в Instagram.

Напомним, 10 мая 2018 года Кабинет министров утвердил форму знака Украины — Ukraine NOW и поручил Министерству информационной политики зарегистрировать данный знак.

Логотип бренда разработан таким образом, чтобы его было легко использовать не только для презентаций и информационных продуктов, но даже как наклейки на любые вещи — от туристических сумок до автобусов и самолетов.

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