Гибрид Clubhouse и Instagram: Facebook запустил тестирование нового приложения

Группа по исследованиям и разработкам соцсети Facebook NPE Team запустила бета-тестирование нового web-приложения Hotline. Как сообщает TechCrunch, новый сервис представляет собой своеобразный гибрид Instagram Live и Clubhouse.
Hotline позволяет создателям эфира общаться с аудиторией, которая может задавать текстовые или звуковые вопросы. Однако, в отличие от Clubhouse, ведущие на мероприятии могут включать камеру, а не только звук.
При этом, по информации издания, есть несколько отличий между Hotline и существующими приложениями, такими как Clubhouse.
Так, в приложение можно войти через аккаунт в Twitter, подтвердив профиль через SMS.
Панель со слушателями разделена на тех, кто просто слушает и задает вопросы. Список вопросов также будет виден, а участники беседы смогут голосовать за или против них.
Ведущий может начать диалог со слушателем, задав вопрос, переместив его на сцену. Участники также могут сделать это самостоятельно, когда наступит очередь их вопроса.
Создатель в процессе беседы может удалять некорректные вопросы или слушателей, которые ведут себя неподобающе.
В процессе тестирования Hotline события будут модерировать сотрудники Facebook и выгонять всех, кто нарушает стандарты сообщества сети.
Кроме этого, есть еще одно отличие Hotline от Clubhouse — это возможность записать прямой эфир в аудио- и видео-форматах.
Ранее сообщалось, что компания Facebook Inc работает над созданием версии приложения Instagram специально для детей в возрасте до 13 лет.