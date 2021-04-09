Гибрид Clubhouse и Instagram: Facebook запустил тестирование нового приложения

Группа по исследованиям и разработкам соцсети Facebook NPE Team запустила бета-тестирование нового web-приложения Hotline. Как сообщает TechCrunch, новый сервис представляет собой своеобразный гибрид Instagram Live и Clubhouse.

Hotline позволяет создателям эфира общаться с аудиторией, которая может задавать текстовые или звуковые вопросы. Однако, в отличие от Clubhouse, ведущие на мероприятии могут включать камеру, а не только звук.

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При этом, по информации издания, есть несколько отличий между Hotline и существующими приложениями, такими как Clubhouse.

Так, в приложение можно войти через аккаунт в Twitter, подтвердив профиль через SMS.

Панель со слушателями разделена на тех, кто просто слушает и задает вопросы. Список вопросов также будет виден, а участники беседы смогут голосовать за или против них.

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Ведущий может начать диалог со слушателем, задав вопрос, переместив его на сцену. Участники также могут сделать это самостоятельно, когда наступит очередь их вопроса.

Создатель в процессе беседы может удалять некорректные вопросы или слушателей, которые ведут себя неподобающе.

В процессе тестирования Hotline события будут модерировать сотрудники Facebook и выгонять всех, кто нарушает стандарты сообщества сети.

Кроме этого, есть еще одно отличие Hotline от Clubhouse — это возможность записать прямой эфир в аудио- и видео-форматах.

Ранее сообщалось, что компания Facebook Inc работает над созданием версии приложения Instagram специально для детей в возрасте до 13 лет.