Соцсеть Clubhouse станет доступной на Android

Стремительно развивающаяся социальная сеть Clubhouse получит версию для Android.

Пока что она работает только для iOS, сообщает Cnet.

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Соучредитель этой компании Пол Дэвисон заявил, что соцсеть разрабатывает приложение для устройств Android, но эта работа займет еще несколько месяцев.

Указано, что социальная сеть уже наняла разработчика программного обеспечения для Android в конце февраля 2021 года.

Как предполагается, версия для Android может появиться в конце весны или летом.

Как известно, основанный в марте 2020 года, Clubhouse был разработан Дэвисоном и Роханом Сетом. В приложении размещены виртуальные комнаты, где можно слушать или говорить на определенные темы.

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Напомним, 6 марта Джек Дорси выставил на аукцион первую публикацию в истории социальной сети. Он продал первую публикацию в Twitter за $2,9 млн.

Ранее Twitter принял решение запустить собственный аналог Clubhouse. Однако эта соцсеть будет работать на Android.

Как сообщалось, новая социальная сеть аудиообщений Clubhouse стремительно набирает популярность в мире. За полмесяца количество ее пользователей выросло в 2 с лишним раза, достигнув 8,1 млн.