IT и Телеком 1 час назад

Соцсеть Clubhouse станет доступной на Android

Разработка приложения Clubhouse для устройств Android займет еще несколько месяцев

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Стремительно развивающаяся социальная сеть Clubhouse получит версию для Android.

Пока что она работает только для iOS, сообщает Cnet.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Соучредитель этой компании Пол Дэвисон заявил, что соцсеть разрабатывает приложение для устройств Android, но эта работа займет еще несколько месяцев.

Указано, что социальная сеть уже наняла разработчика программного обеспечения для Android в конце февраля 2021 года.

Как предполагается, версия для Android может появиться в конце весны или летом.

Как известно, основанный в марте 2020 года, Clubhouse был разработан Дэвисоном и Роханом Сетом. В приложении размещены виртуальные комнаты, где можно слушать или говорить на определенные темы.

Читайте также:
Як прокачати англійську в Clubhouse та 5 англомовних клубів для легкого старту

Напомним, 6 марта Джек Дорси выставил на аукцион первую публикацию в истории социальной сети. Он продал первую публикацию в Twitter за $2,9 млн.

Ранее Twitter принял решение запустить собственный аналог Clubhouse. Однако эта соцсеть будет работать на Android.

Как сообщалось, новая социальная сеть аудиообщений Clubhouse стремительно набирает популярность в мире. За полмесяца количество ее пользователей выросло в 2 с лишним раза, достигнув 8,1 млн.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

На смартфонах Android массово перестали работать приложения, включая Gmail и Google Pay
На смартфонах Android массово перестали работать приложения, включая Gmail и Google Pay
Основатель Twitter продал на аукционе свой первый твит за почти $3 млн
Основатель Twitter продал на аукционе свой первый твит за почти $3 млн
Власти Бразилии оштрафовали Apple на $2 млн из-за отсутствия адаптера в комплекте
Власти Бразилии оштрафовали Apple на $2 млн из-за отсутствия адаптера в комплекте
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Ахметов решил выплатить себе 1,3 млрд грн дивидендов ПУМБа за 2020 год

  3. Основатель Twitter продал на аукционе свой первый твит за почти $3 млн

  4. Глобальный дефицит воды грозит человечеству в ближайшее десятилетие — ЮНЕСКО

  5. Ліміт у 30 тисяч: навіщо ПриватБанк змінив порядок прийому платежів і як бути ФОПам

Ивент
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
Ключевая тема главного события деловых женщин SHE Congress 2021: "Break the rules: как построить глобальный бизнес, разрушить стереотипы и ограничивающие убеждения, чтобы сделать шаг к масштабному бизнесу или реализоваться в карьере"
Загрузка...