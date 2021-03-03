Twitter начал тестировать на Android аналог трендовой соцсети Clubhouse

Компания Twitter объявила о запуске бета-тестирования на Android сервиса чатов в режиме реального времени Twitter Spaces — некого аналога трендовой нынче социальной сети аудиособщений Clubhouse.

Раньше эта функция Twitter была доступна только для пользователей iOS, сообщает TechCrunch.

Указано, что пользователи Android смогут присоединяться и разговаривать в существующих комнатах Spaces, но пока не смогут создавать свои.

При этом в Twitter добавили, что функция появится в ближайшее время, не назвав точных временных рамок.

"Компания быстро работала над запуском Twitter Spaces для Android в течение нескольких месяцев после дебюта в бета-версии для iOS в конце декабря 2020 года. В прошлом месяце Twitter подтвердил, что Spaces появится на Android в марте", — пишет издание.

Как отмечается, создатели Twitter Spaces разработали ряд новых функций: отображение заголовков, параметры планирования, поддержку соведущих и модераторов, списки гостей.

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"Такой быстрый темп свидетельствует, что Twitter обогнал своего соперника Clubhouse — приложение, которое сейчас является лидером рынка "социального аудио", первым предложив поддержку на Android. На сегодня Clubhouse остается доступным только для iOS", — отмечает TechCrunch.

Ранее Instagram объявил о запуске новой функции — Live Rooms, позволяющей проводить прямые эфиры группой до 4 человек.

Как известно, новая социальная сеть аудиосообщений Clubhouse стремительно набирает популярность в мире. За полмесяца количество ее пользователей выросло в 2 с лишним раза, достигнув 8,1 млн человек.