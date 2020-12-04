Новогодний декор, Covid-19 и покупки частями: первые итоги Черной Пятницы 2020

В этом году долгожданные распродажи, приуроченные к Black Friday, длились целую неделю, с 23 по 30 ноября, захватив распродажи Киберпонедельника 30-го числа.

Большинство торговых точек запустили распродажи на целую неделю из-за "карантина выходного дня", так как покупатели не смогли в уикенд пойти на шопинг в физические торговые точки, а лишь приобрести товары через интернет.

Delo.ua рассказывает об итогах Black Friday, о предпочтениях потребителей в этом году и их покупательской способности.

По данным исследования Postmen, около 64% украинцев заявили, что Black Friday им безразлична, однако 32% следят за скидками и ждали распродажи этого года. Однако, в виду преобладающего числа безразличных, украинцы все же воспользовались возможностью приобрести товары со скидками.

В компании Prom.ua рассказали Delo.ua, что готовились к нагрузке на сайт, так как заранее была проделана большая рекламная компания и "карантин выходного дня" дал все предпосылки на то, что трафик будет увеличиваться. Поэтому в компании приняли решение дополнительно добавить мощный сервер, а также, расширить технические возможности управления нагрузкой сайта. CEO Prom.ua Иван Портной отметил, что по опыту, трафик на Black Friday не слишком отличается от обычных дней. А вот по заказам — разница всегда ощутима. Пользователи готовы покупать, так как разогреты ажиотажем. Соответственно, конверсия в заказы заметно выше. Но в этом году на Prom за неделю вырос и трафик, (всего посетило 18,5 млн пользователей (в обычную неделю это около 14 млн) и система выдержала.

По данным Prom.ua больше всего украинцы покупали технику и электронику, теплую одежду и обувь, а также удобную одежду для дома, все для новогоднего декора и товары Covid — 19 — пульсоксиметры, маски и респираторы.

Из техники заказывали в онлайне — наушники и гарнитуры, комплектующие для мобильных телефонов. Кроме того, "на удаленке", украинцы чаще покупают мелкую бытовую технику для кухни и личного пользования. Среди них умные часы и фитнес браслеты, ночники, пылесосы, воздухоочистители и фены для волос, а также блинницы, вафельницы и блендеры.

Чтобы утеплиться, заказывали мужские парки и женские куртки, ботинки, шапки, а также термобелье, спортивные костюмы и пижамы. А готовясь к новогодним праздникам, покупали искусственные елки и новогодние LED гирлянды.

"Как мы и прогнозировали, кризис не помешал распродаже в Black Friday. Мы получили рост трафика, заказов и товарооборота. Карантин выходного дня, также сыграл свою роль — все, кто покупали в офлайне, перешли в онлайн. А экономия проявилась не в количестве покупок, а в поиске более выгодной цены на нужный товар", — комментирует корреспонденту Delo.ua CEO Prom.ua Иван Портной.

По данным Foxtrot, за неделю Black Friday онлайн-трафик вырос на 60% (в соотношении год к году и неделя к неделе). Трафик в офлайн-магазины вырос на 120% в сравнении с предыдущей неделей и прогнозировано в связи с карантином выходного дня сократился на 20% в сравнении с прошлым годом. Также оправдались прогнозы по увеличению доли онлайн-продаж до 20% от товарооборота компании. Средний чек в этот период вырос на 20% в сравнении с обычной неделей.

Драйвером продаж, как и в прошлом году, ожидаемо стали телевизоры, которые приросли более чем в 5 раз неделя к неделе. Вторым неожиданным фактом, характеризующим Black Friday 2020 — существенный рост практически по всем направлениям, одинаковый прирост в 3 раза, по сравнению с предыдущим периодом, показали направления мелкого быта, крупного быта, IT-товары, аксессуары. Как ни странно, но "антилидером" по приросту стала категория смартфонов, которая приросла "всего" в 2,5 раза.

Самым покупаемым брендом и лидером по приросту в основных категориях техники стал Samsung. Крайне высокую динамику в продажах показал LG. Отличный результат зафиксирован за брендом Hisense (телевизоры), который прирос в 6 раз к предыдущему периоду. Если говорить о проданном товаре в штуках, то самой востребованной среди покупателей Foxtrot стала посуда. За ней — смартфоны, телевизоры, электрочайники и наушники.

В дни распродажи в Foxtrot нагрузка на одного среднестатистического сотрудника увеличилась в 4-5 раз. Помимо этого, на персонал еще легла дополнительная ответственность за выдачу и доставку предзаказанных консолей Play Station 5 и двух новых моделей 12-й линейки Iphone, что как раз совпало со стартом Black Friday.

В OLX корреспонденту Delo.ua рассказали, что во время недели распродаж по случаю Black Friday в 2019 году было 8,9 млн откликов на объявление. Также было осуществлено 118 тысяч покупок с OLX Доставка. В 2020 году количество тех, кто откликнулся на объявление, было уже 10,3 млн человек, вместе с тем произошло 163 тысячи сделок, а это на 15% больше заинтересованных пользователей и на 38% больше покупок, по сравнению с прошлым годом.

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В течение недели скидок в 2019 году пиковое количество посетителей в понедельник, 25 ноября, составила 3,6 млн, а в 2020 году — во вторник, 24 ноября уже 3,8 млн. В итоге в 2020 году во время "чернопятничной" недели, по сравнению с прошлым годом, общее количество посетителей платформы выросла на 8%.



В период Black Friday (с 23 по 29 ноября 2020) платформа поддержала МСБ в онлайне, чтобы владельцы могли увеличить продажи. У продавцов была возможность зарегистрироваться на специальной акционной странице и установить скидки на любые свои товары. Те, кто выполнил все условия акции, имели возможность получить гарантированную скидку 30% на платные услуги и пакеты размещений, а также возможность выиграть смартфон. За время промо 5,7 тысяч профессиональных продавцов с OLX зарегистрировались для участия в акции. Суммарно под дисконты попали 20 тысяч объявлений.



В MOYO сравнили результаты распродаж прошлого года и нынешнего. Оказалось, что в этом году почти втрое выросло количество заказов, а их сумма — более чем в четыре раза. Так, сумма и количество заказов превысила рекорд 2019 года.

"Самыми популярными товарами стали ноутбуки, консоль PlayStation 5 и игры, смартфоны, телевизоры и бытовая техника", — сообщил генеральный директор MOYO Валентин Ивакин изданию RAU.

К Black Friday компания увеличила штат контакт центра и открыла еще пять новых магазинов — четыре в Киеве и один во Львове. Также был расширен ассортимент. Среди новинок, появившихся в продаже, и пользовались особой популярностью в течение в Black Friday: интерактивные гирлянды Twinkly, смартфоны и мобильные телефоны Alcatel и Tecno, новые линейки чехлов UAG, компьютерные комплектующие, игровая гарнитура Xtrfy, акустика Razer, товары бренда Fiskars.

По данным ПриватБанка, который обеспечивает работу сервисов онлайн-кредитования "Мгновенная рассрочка" и "Оплата частями", за "черную" неделю распродаж объем продаж товаров в кредит вырос втрое, по сравнению с показателями предыдущей недели, и достиг 485 млн гривен.

Рекордный рост — в 4 раза обеспечила онлайн-рассрочка в интернет-магазинах. Так, за неделю клиенты ПриватБанка купили в онлайн-рассрочке товаров на 180 млн гривен, причем большую часть покупок в интернете в рассрочку было осуществлено именно в период Black Friday на 50,4 млн гривен. Объемы продаж в рассрочку в офлайн магазинах, несмотря на карантин, выросли почти втрое до 205 млн гривен, причем 23 ноября клиенты банка закупились в рассрочку на 88 млн гривен.

"Если в начале недели распродаж доминировали покупки в интернете, в понедельник и вторник большую часть покупок в рассрочку клиенты проводили онлайн, то уже в четверг и пятницу "живые" магазины вернули себе лидерство по объемам оплат, — отметил руководитель направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка Евгений Васильцов.

В целом, по итогам недели распродаж, пользователи карт ПриватБанка оплатили по безналу 34 миллиона покупок на сумму более 8 млрд гривен. По информации банка, 23 ноября оборот в сети торговых терминалов вырос до 1,7 млрд гривен. За сутки массовых распродаж наибольший рост оплат картами зафиксирован в продовольственных магазинах — до 632 млн гривен и магазинах электроники — 358 млн гривен.

Напомним, что ранее Delo.ua рассказало, почему реальные скидки в Украине не могут превышать 15-30%, как пандемия растянула день распродаж на недели и что стоит знать, чтобы купить необходимые вещи с реальной выгодой.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua