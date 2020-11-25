64% украинцев безразличны к скидкам на "Черную Пятницу" — исследование

Около 64% украинцев заявили, что "Черная Пятница" им безразлична, однако 32% следят за скидками и ждут распродажи.

Об этом следует из исследования ожиданий украинских потребителей от распродаж на "Черную Пятницу", проведенного рекламным агентством Postmen.

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В частности, усредненные данные показывают, что лишь треть (32%) украинцев ждет распродажи на этой неделе и следит за скидками.

Причем на западе страны таких респондентов 31,8%, в южных областях 25,2%, а в восточных регионах еще меньше — 24,4%.

"На этом фоне значительно отрывается Киев, где распродажи ждут 43% респондентов и только 53% относятся к ней безразлично", — говорится в сообщении.

Также исследование показало, что больше всего интересуются "Черной Пятницей" молодые люди до 25 лет. Среди них распродажи ждут более 42% респондентов.

Следовательно, чем старше респондент — тем меньше шанс, что он интересуется грядущей распродажей. Так, в группе 26-35 лет только 34% следят за скидками, в группе 36-45 лет — 31%, в группе 46-65+ лет — менее 24% ждут распродажу.

Как отмечается, с большими доходами растет и интерес к "Черной Пятнице". Доход до 10 000 — 29,2% интересуются скидками, группы с доходом 10 000 — 20 000 и от 20 000 до 50 000 имеют одинаковые показатели — 36%.

В то же время наиболее обеспеченная аудитория с доходами от 100 000 не интересуется скидками: 70% респондентов из этой группы отметили, что "Черная Пятница" им безразлична.

Напомним, продажи на День холостяка в Китае в интернет-магазине TMall достигли 10 млрд юаней (около $1,44 млрд) всего за две минуты и пять секунд после полуночи в воскресенье.