Транспорт 20 минут назад

Китайский онлайн-ритейлер Alibaba намерен разработать беспилотные грузовики

Компания стремится продать в Китае 1000 автономных роботов для доставки в течение 2022 года

Фото: InVenture Фото: InVenture
Фото: InVenture

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba планирует разработать беспилотные грузовики совместно с логистической дочерней компанией Cainiao.

Об этом заявил технический директор китайского онлайн-ритейлера Ченг Ли, сообщает Reuters.

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По его словам, компания Cainiao стремится продать в Китае 1000 автономных роботов для доставки в течение 2022 года.

Как пишет агентство, десятки стартапов, автопроизводителей и крупных технологических компаний, таких как лидер интернет-поиска Baidu, ускоряют работу над системами самоходных транспортных средств.

Ранее Государственное управление по контролю за рынком (ГУКР) Китайской народной республики (КНР) наложило штраф на компанию Alibaba Group Holdings Co., Ltd., признав ее виновной в нарушении китайского антимонопольного законодательства.

В частности, ГУКР потребовал от Alibaba Group прекратить противоправную деятельность и наложил штраф в размере 4% от всего объема продаж в Китае за 2019 год, то есть, общая сумма взыскания составит 18,228 млрд юаней, что эквивалентно $2,78 млрд.

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Также сообщалось, что крупный китайский производитель смартфонов Xiaomi намерен производить электромобили под собственным брендом.

При этом производство планируется организовать на заводе крупнейшего в Китае производителя грузовиков Great Wall.

Как известно, Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок — Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

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