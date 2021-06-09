Konyk & Volyk: в Киеве презентовали украинские электрокары (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве в рамках специализированных выставок ComAutoTrans и АвтоТехСервис состоялась презентация электромобилей украинских и китайских производителей.

В частности, как сообщает "Автоцентр", на выставке были представлены две машины модели Konyk — в пассажирском и грузовом исполнении. Автомобили имеют небольшие габариты (длину — 2 288 мм, ширину — 1 143 мм и высоту — 1 557 мм).

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Грузоподъемность составляет 250 кг. Максимальная скорость — 60 км/ч.

Пробег на одной зарядке в зависимости от варианта батареи составляет от 100 до 350 км. Зарядка батарей от сети занимает 6-12 часов, а от станции быстрой зарядки всего 1-2,5 часа.

Автомобиль можно также укомплектовать термофургоном, контейнером или рефрижераторным кузовом.

На выставке презентовали также электрический грузовик Volyk, рассчитанный на перевозку 1 500 кг. Авто имеет запас хода от 100 до 500 км. Габаритные размеры: длина — 3 235 мм, ширина — 1 380 мм и высота — 1 528 мм.

По информации издания, производитель машин — ООО "Электропрайд" — занимается производством электротранспорта и зарядных станций с 2016 года.

Предприятие имеет собственные производственные мощности, сертифицированные в соответствии с ISO 9001, на базе АО "ЕЛМИЗ".

Кроме этого, на международной агропромышленной выставке "Агро 2021" компания "Агсолко Украина" презентовала два электромобиля китайского производителя Eagle.

Они представляют собой так называемые "гольф-кары", которые на стенде представлены двумя моделями. Первая из них — 4-местная, имеет полный привод, лебедку и оснащена дополнительным освещением, а также держателями под ружья.

Запас хода машины — до 80 км при 20 км/ч, а максимальная скорость — 32 км/ч. Клиренс составляет 400 мм. Электрокар может преодолевать подъемы крутизной до 45%. Стоимость машины стартует от 15 тыс. долларов.

Вторая модель больше подходит для обычных дорог, так как имеет привод только на задние колеса. Она двухместная, сзади установлен кузов на 400 кг, а на крыше имеются солнечные батареи. Стоимость такой машины стартует от 12 тысяч долларов.

На складе также имеются 4-местные версии в различной комплектации. Запас хода достигает 80 км. Максимальная скорость — 35-40 км/ч. Солнечные батареи на крыше помогают зарядить автомобиль за 2-3 часа.

Как сообщалось, в 2020 году первичные регистрации электромобилей в Украине сократились на 1% (или на 87 единиц) по сравнению с 2019 годом — до 7455 единиц, в том числе на долю подержанных авто пришлось 91,3% (6803 единицы).

Напомним, в Украине с 1 января 2016 года не взимается ввозная пошлина на электромобили, до 2022 года продлено освобождение от уплаты НДС. Ставка акциза установлена на уровне EUR1 на 1 кВт/ч емкости электроаккумулятора.

В октябре 2020 года Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроекты №3476 и №3477, предполагающие, в частности, стимулирование продаж легковых и грузовых электромобилей, электротягачей до 2025 года, освобождение от ввозной пошлины и НДС необходимых для производства электротранспорта комплектующих, освобождение от налога на прибыль предприятий, выпускающих исключительно электротранспорт.