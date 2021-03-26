Транспорт 1 час назад

Компания Xiaomi намерена производить электромобили под собственным брендом — СМИ

Производство планируется организовать на заводе крупнейшего в Китае производителя грузовиков Great Wall

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Крупный китайский производитель смартфонов Xiaomi намерен производить электромобили под собственным брендом.

При этом производство планируется организовать на заводе крупнейшего в Китае производителя грузовиков Great Wall, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

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В то же время в Xiaomi отказались комментировать информацию, а в Great Wall заявили, что не обсуждали такое партнерство с Xiaomi.

Однако, по словам источника, обе компании планируют объявить о партнерстве уже в начале следующей недели (29 марта — 4 апреля).

Как пишет агентство, Xiaomi стремится диверсифицировать свои доходы от бизнеса со смартфонов (направление составляет основную часть дохода компании, но приносит небольшую маржу) и не хочет отставать от тенденции, когда автопроизводители и техногиганты объединяют усилия для разработки электрокаров и "смарт авто" с системой автономного вождения.

Предполагается, что электромобили будут рассчитаны на массовый рынок, а их выпуск должен начаться в 2023 году.

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Тем временем акции Xiaomi на фоне сообщения Reuters выросли на 9%, акции Great Wall в Гонконге — на 15%.

Напомним, в январе 2021 года о планах выпускать электрокары объявил крупнейший китайский поисковик Baidu — его техническим партнером будет другой китайский автопроизводитель Geely.

Ранее китайский техногигант Huawei заявил о планах выпускать электромобили под своим брендом. Причем некоторые модели компания может выпустить уже в 2021 году.

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