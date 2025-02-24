Alibaba инвестирует более 52 миллиардов долларов в развитие ИИ

Китайская технологическая компания Alibaba планирует инвестировать не менее 380 млрд. юаней (52,44 млрд. долларов США) в свою инфраструктуру облачных вычислений и искусственного интеллекта в течение следующих трех лет.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Китайский гигант электронной коммерции заявил о планах инвестировать в сектор искусственного интеллекта, объявляя свои результаты в пятницу, 21 февраля, но тогда не назвал точную цифру. Компания сообщила о выручке в размере 280,15 млрд юаней за последние три месяца прошлого года, что немного превзошло оценки аналитиков.

Alibaba заявила, что общий объем инвестиций превышает расходы компании на ИИ и облачные вычисления за последнее десятилетие.

Один из лидеров электронной коммерции начал 2025 год как победитель в гонке искусственного интеллекта в Китае, привлекая инвесторов стратегическими деловыми соглашениями. Акции Alibaba выросли более чем на 68% в текущем году.

Другие китайские компании также инвестируют в этот сектор: ByteDance, китайский владелец TikTok, выделил в этом году более 150 млрд юаней капитальных расходов, большая часть которых, по данным источников издания, будет направлена ​​на ИИ.

Что известно о компании Alibaba?

Alibaba – группа компаний, занимающихся бизнесом в Интернете. Находится в частной собственности и базируется в Китае, Ханчжоу. Но официально зарегистрирована на Каймановых островах. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B, розничная онлайн-торговля. Владеет собственной электронной платежной системой Alipay, программным обеспечением для управления предприятием, а также отсортированными по регионам и отраслям базами данных товаров и предприятий.

Напомним, китайская технологическая компания Alibaba 29 января выпустила новую версию своей модели искусственного интеллекта Qwen 2.5, которая, по ее словам, превзошла высоко оцененную модель DeepSeek-V3 .