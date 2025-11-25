Amazon інвестує до $50 млрд у розширення ШІ та суперкомп’ютерної інфраструктури США

Компанія Amazon оголосила про інвестиції обсягом до $50 млрд для розширення можливостей штучного інтелекту та суперкомп’ютерної інфраструктури для клієнтів Amazon Web Services (AWS) серед державних установ США.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Старт проєкту заплановано на 2026 рік. Інвестиція забезпечить майже 1,3 ГВт потужності для ШІ та суперкомп’ютерних систем у регіонах AWS Top Secret, AWS Secret та AWS GovCloud (US) шляхом будівництва дата-центрів із сучасними обчислювальними та мережевими технологіями.

Федеральні агентства отримають розширений доступ до широкого спектра рішень AWS у сфері штучного інтелекту, включно з Amazon SageMaker для навчання та кастомізації моделей, Amazon Bedrock для розгортання моделей і агентів, Amazon Nova, Anthropic Claude, провідними моделями з відкритими вагами, процесорами AWS Trainium, а також інфраструктурою NVIDIA. Це дозволить розробляти спеціалізовані ШІ-рішення, оптимізувати великі масиви даних і підвищувати ефективність роботи персоналу. Нові можливості будуть доступні чинним та майбутнім урядовим клієнтам у регіонах AWS Top Secret, AWS Secret і GovCloud (US), посилюючи лідерство США у сфері ШІ та забезпечуючи федеральні агентства надійною, масштабованою інфраструктурою для наступного етапу інновацій.

Інвестиція дасть змогу державним відомствам суттєво прискорити процеси відкриттів та ухвалення рішень у межах ключових місій. Інтеграція моделювання та симуляцій зі штучним інтелектом дозволить виконувати задачі за години, які раніше займали тижні або місяці, завдяки автономному управлінню експериментами та циклам зворотного зв’язку в реальному часі. Дослідницькі групи зможуть обробляти десятиліття даних із глобальної безпеки за сотнями змінних у реальному часі, перетворюючи складні аналітичні моделі на миттєві практичні висновки та значно скорочуючи обсяги даних.

Передові обчислення також дозволять об’єднати розрізнені дані щодо ланцюгів постачання, інфраструктури та екологічного стану в єдину інтегровану картину. Процеси оборони та розвідки, які раніше вимагали тижнів ручного аналізу, зможуть автоматично виявляти загрози та формувати плани реагування, використовуючи супутникові знімки, дані сенсорів та історичні моделі. Така інтеграція ШІ з моделюванням і симуляціями дозволить США розв’язувати складні національні задачі з небаченою швидкістю та точністю.

Інвестиція трансформує ключові місії уряду США та промислового сектору — від національної безпеки до наукових досліджень і технологічних інновацій, включаючи розвиток автономних систем, кібербезпеки, енергетичних технологій та медичних досліджень. Проєкт підтримує пріоритети, визначені в AI Action Plan адміністрації США, а також інші програми підвищення обчислювальних можливостей на захищеній, локалізованій американській хмарній інфраструктурі для ШІ.

"Наші інвестиції в спеціалізовану урядову ШІ-та хмарну інфраструктуру фундаментально змінять те, як федеральні агентства використовують суперкомп’ютерні технології, — заявив генеральний директор AWS Метт Гарман. Ми надаємо відомствам розширений доступ до передових ШІ-можливостей, які допоможуть прискорити виконання критичних місій — від кібербезпеки до розробки ліків. Ця інвестиція знімає технологічні бар’єри, що стримували уряд, і посилює лідерство США в епоху ШІ".

Інвестиція Amazon підкреслює стратегічну важливість ШІ та суперкомп’ютерних технологій для збереження технологічної переваги, захисту критичної інфраструктури та стимулювання промислових інновацій. Федеральні клієнти та пов’язаний з ними промисловий сектор поділяють бачення конвергенції ШІ та HPC, включно з використанням експертних моделей, агентів та інтерфейсів природної мови, які дозволяють дослідникам і інженерам аналізувати складні проблеми за допомогою інтерактивних діалогів.

Це означає перехід від традиційних HPC-процесів до ШІ-прискорених досліджень, у яких науковці формулюють задачу та отримують рекомендації, підкріплені високоточними симуляціями.

Підґрунтя урядових інновацій Amazon

Оголошення підкреслює роль AWS як лідера у сфері хмарних рішень для уряду, що обслуговує понад 11 000 державних агентств. Упродовж більш ніж десятиліття AWS здійснила низку ключових інновацій у сфері безпечних хмарних інфраструктур:

2011: Запуск AWS GovCloud (US-West) — першої хмарної інфраструктури, створеної спеціально для урядових вимог безпеки та відповідності.

2014: Запуск AWS Top Secret-East — першої комерційної " ізольованої " хмари, акредитованої для роботи з класифікованими даними.

2017: Створення AWS Secret Region — першої хмари, сертифікованої для всіх рівнів класифікації даних уряду США: Unclassified, Secret, Top Secret.

2018–2025: Розширення інфраструктури через запуск AWS GovCloud (US-East), AWS Top Secret-West та AWS Secret-West.

Досвід AWS у створенні інфраструктури будь-якого масштабу та наданні комплексних інструментів безпеки, комплаєнсу та управління для не класифікованих та класифікованих даних дає змогу федеральним агентствам зосередитися на виконанні своїх місій, а не на управлінні складними локальними системами.

