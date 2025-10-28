Amazon готує масштабне скорочення: компанія планує звільнити до 30 тисяч працівників

Компанія Amazon починає велике скорочення: планують звільнити до 30 000 офісних працівників. Це пов'язано з тим, що під час пандемії компанія найняла забагато людей і тепер змушена зменшувати витрати.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Це скорочення становитиме майже 10% від загальної кількості корпоративних співробітників Amazon (яких налічується приблизно 350 000). Загальна кількість працівників компанії складає 1,55 мільйона осіб.

Масштаб скорочення

За даними агентства, це буде найбільше одночасне скорочення робочих місць в Amazon з кінця 2022 року, коли компанія вже звільнила близько 27 000 співробітників.

Нова хвиля скорочень, яка розпочнеться цього тижня, може торкнутися низки ключових підрозділів Amazon.

Менеджерів команд, яких стосуються зміни, у понеділок попросили пройти необхідне навчання щодо спілкування з персоналом. Повідомлення електронною поштою почнуть надходити працівникам у вівторок вранці.

Причини скорочення

Скорочення є частиною більш широкої стратегії Amazon з оптимізації витрат та повернення до економічної ефективності після агресивної експансії, спричиненої пандемією COVID-19.

Під час пандемічного буму компанія значно збільшила штат для задоволення різко зрослого попиту на електронну комерцію та хмарні сервіси.

Тепер, зі сповільненням світової економіки, Amazon прагне зменшити операційні витрати.

Нагадаємо, Amazon значно розширює свою послугу доставки продуктів у той же день. Наразі ця послуга доступна у понад 1000 міст, і до кінця року планується охопити ще 2300 міст.