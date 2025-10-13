Amazon готується до свят: компанія знову найме 250 тисяч працівників на різдвяний сезон

Американська компанія мільярдера Джеффрі Безоса Amazon планує найняти 250 000 співробітників на піковий святковий сезон, що дорівнює показникам попередніх двох років.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Посади включають повну, неповну та сезонну зайнятість, при цьому тимчасові працівники заробляють в середньому 19 доларів на годину, йдеться у заяві Amazon у понеділок. За словами компанії, середня оплата постійних посад становить 23 долари на годину.

Як зазначається, рішення Amazon контрастує з очікуваннями всього роздрібного сектору. Згідно зі звітом Challenger, Gray and Christmas, роздрібні торговці цього року можуть додати менше 500 000 сезонних робочих місць, що стане найнижчим показником із 2009 року.

Деякі великі мережі, як-от Target Corp. (яка торік найняла 100 000 сезонних працівників), цього року не розкривають свої плани щодо сезонних вакансій..

Очікується, що сектор транспорту та складського зберігання також скорочуватиме сезонні позиції четвертий рік поспіль.

Електронна комерція

Amazon також робить ставку на подальше зростання електронної комерції, яка, як очікується, зростатиме швидше, ніж загальні роздрібні витрати. За прогнозами Adobe Inc., покупці в США онлайн витратять $253,4 млрд у листопаді та грудні, що на 5,3% більше, ніж минулого року.

Незважаючи на це, загальні святкові витрати можуть скоротитися через зростання цін та послаблення ринку праці, згідно з опитуванням PricewaterhouseCoopers.

Нагадаємо, Amazon значно розширює свою послугу доставки продуктів у той же день. Наразі ця послуга доступна у понад 1000 міст, і до кінця року планується охопити ще 2300 міст.