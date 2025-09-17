Запланована подія 2

Amazon оновлює свого ШІ-агента, щоб допомогти онлайн-продавцям на тлі торговельної війни

Amazon
Amazon оновив ШІ-помічник для онлайн-продавців

Компанія Amazon оновила свій агент на основі штучного інтелекту, щоб допомогти онлайн-продавцям ефективніше підготуватися до святкового сезону. Це особливо актуально в умовах торговельної війни між США та Китаєм.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

Як пише Bloomberg, покращений помічник продавця розроблений для прогнозування попиту та управління запасами — він пропонує продавцю, скільки товарів слід замовити, коли пропонувати знижки, щоб збільшити продажі в міру проходження сезону, і коли вилучати товари з об'єктів Amazon, щоб уникнути плати за зберігання.

За словами віцепрезидента Amazon Дхармеша Мехти, ШІ-агент навчали на основі 25-річних даних про поведінку покупців, враховуючи навіть збої в ланцюжках постачань під час пандемії, а також періоди високої інфляції.

Мета інструменту — допомогти продавцям зорієнтуватися у нестабільних умовах, заощадивши їхній час та гроші.

Хоча низка консалтингових компаній вже пропонує подібні послуги, Amazon вирішив надати свій Seller Assistant безкоштовно для продавців у США. У найближчі місяці компанія планує розгорнути його по всьому світу.

Цей крок Amazon є частиною глобальної тенденції: інші великі гравці, eBay та Walmart, також активно інвестують у штучний інтелект для оптимізації своїх бізнес-процесів, від управління запасами до ціноутворення та опису товарів.

Періодичні оголошення президента Дональда Трампа про запровадження тарифів створили значну невизначеність напередодні насиченого сезону святкових покупок. Через це багато малих підприємств змушені звертатися до короткострокових позик, щоб сплатити митні збори, навіть попри триваючі торговельні переговори між США та Китаєм, йдеться у публікації.

Нагадаємо, у 2025 році такі технологічні гіганти, як Google та Facebook (Meta), а також Amazon і Microsoft, планують вкласти від $70 до понад $100 мільярдів кожна у розвиток штучного інтелекту

Автор:
Тетяна Бесараб