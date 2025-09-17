Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,18

--0,06

EUR

48,66

+0,16

Наличный курс:

USD

41,25

41,20

EUR

48,91

48,75

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Amazon обновляет своего ИИ-агента, чтобы помочь онлайн-продавцам на фоне торговой войны

Amazon
Amazon обновил ШИ-помощник для онлайн-продавцов

Компания Amazon обновила свой агент на основе искусственного интеллекта, чтобы помочь онлайн-продавцам более эффективно подготовиться к праздничному сезону. Это особенно актуально в условиях торговой войны между США и Китаем.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Как пишет Bloomberg, улучшенный помощник продавца разработан для прогнозирования спроса и управления запасами — он предлагает продавцу, сколько товаров следует заказать, когда предлагать скидки, чтобы увеличить продажи по мере прохождения сезона, и когда изымать товары из объектов Amazon во избежание платы за хранение.

По словам вице-президента Amazon Дхармеша Мехты, ИИ-агент обучали на основе 25-летних данных о поведении покупателей, учитывая даже сбои в цепочках поставок во время пандемии, а также периоды высокой инфляции.

Цель инструмента — помочь продавцам сориентироваться в нестабильных условиях, сэкономив время и деньги.

Хотя ряд консалтинговых компаний уже предлагает подобные услуги, Amazon решил предоставить свой Seller Assistant бесплатно для продавцов в США. В ближайшие месяцы компания планирует развернуть его по всему миру.

Этот шаг Amazon является частью глобальной тенденции: другие крупные игроки, eBay и Walmart также активно инвестируют в искусственный интеллект для оптимизации своих бизнес-процессов, от управления запасами до ценообразования и описания товаров.

Периодические объявления президента Дональда Трампа о введении тарифов создали значительную неопределенность в преддверии насыщенного сезона праздничных покупок. Поэтому многие малые предприятия вынуждены обращаться к краткосрочным займам, чтобы уплатить таможенные пошлины, даже несмотря на продолжающиеся торговые переговоры между США и Китаем, говорится в публикации.

Напомним, в 2025 году такие технологические гиганты, как Google и Facebook (Meta), а также Amazon и Microsoft, планируют вложить от $70 до $100 миллиардов каждая в развитие искусственного интеллекта .

Автор:
Татьяна Бессараб