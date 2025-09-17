Amazon обновляет своего ИИ-агента, чтобы помочь онлайн-продавцам на фоне торговой войны

Компания Amazon обновила свой агент на основе искусственного интеллекта, чтобы помочь онлайн-продавцам более эффективно подготовиться к праздничному сезону. Это особенно актуально в условиях торговой войны между США и Китаем.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Как пишет Bloomberg, улучшенный помощник продавца разработан для прогнозирования спроса и управления запасами — он предлагает продавцу, сколько товаров следует заказать, когда предлагать скидки, чтобы увеличить продажи по мере прохождения сезона, и когда изымать товары из объектов Amazon во избежание платы за хранение.

По словам вице-президента Amazon Дхармеша Мехты, ИИ-агент обучали на основе 25-летних данных о поведении покупателей, учитывая даже сбои в цепочках поставок во время пандемии, а также периоды высокой инфляции.

Цель инструмента — помочь продавцам сориентироваться в нестабильных условиях, сэкономив время и деньги.

Хотя ряд консалтинговых компаний уже предлагает подобные услуги, Amazon решил предоставить свой Seller Assistant бесплатно для продавцов в США. В ближайшие месяцы компания планирует развернуть его по всему миру.

Этот шаг Amazon является частью глобальной тенденции: другие крупные игроки, eBay и Walmart также активно инвестируют в искусственный интеллект для оптимизации своих бизнес-процессов, от управления запасами до ценообразования и описания товаров.

Периодические объявления президента Дональда Трампа о введении тарифов создали значительную неопределенность в преддверии насыщенного сезона праздничных покупок. Поэтому многие малые предприятия вынуждены обращаться к краткосрочным займам, чтобы уплатить таможенные пошлины, даже несмотря на продолжающиеся торговые переговоры между США и Китаем, говорится в публикации.

Напомним, в 2025 году такие технологические гиганты, как Google и Facebook (Meta), а также Amazon и Microsoft, планируют вложить от $70 до $100 миллиардов каждая в развитие искусственного интеллекта .