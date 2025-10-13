Amazon готовится к праздникам: компания снова наймет 250 тысяч работников на рождественский сезон

Компания Amazon планирует нанять 250 000 сотрудников на пиковый праздничный сезон, что равняется показателям предыдущих двух лет.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Должности включают в себя полную, неполную и сезонную занятость, при этом временные работники зарабатывают в среднем 19 долларов в час, говорится в заявлении Amazon в понедельник. По словам компании, средняя оплата постоянных должностей составляет 23 доллара в час.

Как отмечается, решение Amazon контрастирует с ожиданиями всего розничного сектора. Согласно отчету Challenger, Gray and Christmas, розничные торговцы в этом году могут добавить менее 500 000 сезонных рабочих мест, что станет самым низким показателем с 2009 года.

Некоторые крупные сети, такие как Target Corp. (в прошлом году нанявшая 100 000 сезонных работников), в этом году не раскрывают свои планы по сезонным вакансиям.

Ожидается, что сектор транспорта и складского хранения будет также сокращать сезонные позиции четвертый год подряд.

Электронная коммерция

Amazon также делает ставку на дальнейший рост электронной коммерции, которая, как ожидается, будет расти быстрее общих розничных расходов. По прогнозам Adobe Inc., покупатели в США онлайн потратят $253,4 млрд в ноябре и декабре, что на 5,3% больше, чем в прошлом.

Несмотря на это, общие праздничные расходы могут сократиться из-за роста цен и ослабления рынка труда, согласно опросу PricewaterhouseCoopers.