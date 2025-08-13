Amazon розширює доставку продуктів у той же день на тисячі міст: які плани компанії до кінця року

Американська компанія мільярдера Джеффрі Безоса Amazon значно розширює свою послугу доставки продуктів у той же день. Наразі ця послуга доступна у понад 1000 міст, і до кінця року планується охопити ще 2300 міст.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Клієнти можуть замовляти свіжі продукти, такі як фрукти, овочі, м’ясо, молочні продукти, а також заморожені товари та побутові речі.

Безкоштовна доставка для Prime-клієнтів

Для підписників Amazon Prime передбачена безкоштовна доставка в той же день при замовленні від $25. Для інших клієнтів — фіксована плата $13 за замовлення, незалежно від суми.

Аналітики вважають, що такий крок Amazon може переманити клієнтів від конкурентів, як-от Walmart та Kroger, оскільки їхній мінімальний поріг замовлення ($25) є нижчим.

Новина вже вплинула на ринок. Акції Instacart впали на 11%, Kroger. — на 4,3%, а Walmart— на 1,3%. Таке падіння акцій конкурентів — звична реакція на нові ініціативи Amazon.

Чому Amazon зацікавлений у продуктовому ринку?

Присутність Amazon на низькомаржинальному продуктовому ринку схожа на стратегію Walmart: залучати клієнтів регулярними покупками та стимулювати їх купувати інші товари. Хоча компанія має великий досвід онлайн-продажу товарів тривалого зберігання, вона роками шукала прибуткову модель для продажу свіжих продуктів.

Зараз онлайн сервіс посилює контроль над мережею магазинів Whole Foods Market і розвиває свій бренд Amazon Fresh, хоча останнім часом його розширення сповільнилося.

Конкуренти Amazon у сфері продуктового бізнесу щосили намагаються обмежити витрати на доставку продуктів, перекладаючи частину витрат на споживачів у вигляді сервісних зборів. Тим не менш, вони мають одну величезну перевагу перед гігантом електронної комерції: мережа магазинів, які служать пунктами видачі онлайн-замовлень. Такі пропозиції також користуються популярністю, оскільки зазвичай не вимагають додаткових зборів.

Нагадаємо, у липні компанія Amazon повідомила про запуск мільйонного робота у своїх логістичних центрах і впровадження нової генеративної ШІ-моделі DeepFleet для оптимізації роботи складів та доставки.