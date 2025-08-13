Amazon расширяет доставку продуктов в тот же день на тысячи городов: какие планы компании до конца года

Американская компания миллиардера Джеффри Безоса Amazon значительно расширяет свою услугу доставки продуктов в тот же день. В настоящее время эта услуга доступна более чем в 1000 городах, и до конца года планируется охватить еще 2300 городов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Клиенты могут заказывать свежие продукты, такие как фрукты, овощи, мясо, молочные продукты, замороженные товары и бытовые вещи.

Бесплатная доставка для Prime-клиентов

Для подписчиков Amazon Prime предусмотрена бесплатная доставка в тот же день при заказе от $25. Для других клиентов – фиксированная плата $13 за заказ, независимо от суммы.

Аналитики считают, что такой шаг Amazon может переманить клиентов от конкурентов, таких как Walmart и Kroger, поскольку их минимальный порог заказа ($25) ниже.

Новость уже повлияла на рынок. Акции Instacart упали на 11%, Kroger. – на 4,3%, а Walmart – на 1,3%. Такое падение акций конкурентов – привычная реакция на новые инициативы Amazon.

Почему Amazon заинтересован в продуктовом рынке?

Присутствие Amazon на низкомаржинальном продуктовом рынке похоже на стратегию Walmart: привлекать клиентов регулярными покупками и стимулировать их покупать другие товары. Хотя у компании большой опыт онлайн-продажи товаров длительного хранения, она годами искала прибыльную модель для продажи свежих продуктов.

Сейчас онлайн-сервис усиливает контроль над сетью магазинов Whole Foods Market и развивает свой бренд Amazon Fresh, хотя в последнее время его расширение замедлилось.

Конкуренты Amazon в сфере продуктового бизнеса вовсю пытаются ограничить расходы на доставку продуктов, переводя часть расходов на потребителей в виде сервисных сборов. Тем не менее, они имеют одно огромное преимущество перед гигантом электронной коммерции: сеть магазинов, служащих пунктами выдачи онлайн-заказов. Такие предложения также пользуются популярностью, поскольку обычно не требуют дополнительных сборов.

Напомним, в июле компания Amazon сообщила о запуске миллионного робота в своих логистических центрах и внедрении новой генеративной ШИ-модели DeepFleet для оптимизации работы складов и доставки.