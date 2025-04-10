Amazon отменяет часть заказов из Китая из-за новых пошлин

Amazon отменила заказы на продукцию из Китая и других стран Азии, уменьшая влияние пошлин, введенных Дональдом Трампом.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Amazon сокращает заказ из Китая

После заявления Дональда Трампа 2 апреля о введении пошлин на импорт из более чем 180 стран и территорий, в частности Китая, Вьетнама и Таиланда, Amazon отменила заказы на такие товары, как шезлонги, скутеры и кондиционеры.

Поставщики, не получившие никаких предупреждений, предположили, что решение компании является прямой реакцией на новые торговые ограничения. Представитель Amazon воздержался от комментариев, однако в ежегодном отчете, обнародованном в феврале, компания признала международные торговые споры одним из потенциальных рисков для бизнеса.

Один из поставщиков, более десяти лет поставляющий шезлонги, изготовленные в Китае, для продажи на Amazon, на прошлой неделе получил неожиданное письмо от компании. В сообщении говорилось об отмене некоторых заказов, якобы размещенных "ошибочно", с требованием не отправлять уже изготовленную продукцию. Никакого упоминания о пошлинах или других причинах в письме не было.

По словам поставщика, оптовый заказ на сумму 500 тыс. дол. было аннулировано уже после завершения производства. Теперь он вынужден самостоятельно рассчитываться с фабрикой и искать новых покупателей для готовой продукции. Предприниматель, согласившийся говорить только на условиях анонимности из-за опасений санкций со стороны Amazon, отметил, что ранее компания никогда не отменяла заказы подобным образом.

Об импорте товаров Amazon

Отмечается, что Amazon отменила прямой импорт – процесс, по которому компания покупала товары оптом за границей и сама доставляла их в США, уплачивая пошлины.

Amazon использовала этот способ импорта в течение многих лет для снижения затрат, поскольку могла получать оптовые ставки на доставку, что позволяло импортировать товары дешевле поставщиков. Теперь, отменив эти заказы, тарифы возвращаются к поставщикам, если они импортируют товары по другим путям.

Amazon покупает около 40% товаров непосредственно у поставщиков для продажи на своем сайте. Другие продажи осуществляются независимыми продавцами, арендующими цифровые полки в Amazon, уплачивая комиссии и сборы за логистику и рекламу.

Что известно об Amazon

Amazon – одна из первых интернет-компаний, специализирующихся на продаже популярных товаров, и крупнейший в мире онлайн-ретейлер.

Компания активно расширяет свое присутствие на рынках интернет-торговли по всему миру.

О пошлинах Трампа

Ранее Трамп заявлял, что США не планируют приостанавливать тарифы, но будут заключать "честные соглашения" со всеми странами, которые вели переговоры.

Также Трамп рассказывал, что лидеры стран, пострадавших от его пошлин, унижаются перед ним, "целуют его в зад", чтобы договориться о снижении тарифов.

9 апреля Трамп повысил пошлины на китайские товары до 125% и ввел 90-дневную паузу для взаимных и 10% тарифов.