Amazon скасовує частину замовлень з Китаю через нові мита

Amazon скасувала замовлення на продукцію з Китаю та інших країн Азії, зменшуючи вплив мит, введених Дональдом Трампом.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Amazon скорочує замовлення з Китаю

Після заяви Дональда Трампа 2 квітня про запровадження мит на імпорт із понад 180 країн і територій, зокрема Китаю, В’єтнаму та Таїланду, Amazon скасувала замовлення на такі товари, як шезлонги, скутери та кондиціонери.

Постачальники, які не отримали жодних попереджень, припустили, що рішення компанії є прямою реакцією на нові торговельні обмеження. Представник Amazon утримався від коментарів, однак у щорічному звіті, оприлюдненому в лютому, компанія визнала міжнародні торгові суперечки одним із потенційних ризиків для бізнесу.

Один із постачальників, який понад десять років постачає шезлонги, виготовлені в Китаї, для продажу на Amazon, минулого тижня отримав несподіваного листа від компанії. У повідомленні йшлося про скасування деяких замовлень, нібито розміщених "помилково", з вимогою не відправляти вже виготовлену продукцію. Жодної згадки про мита чи інші причини в листі не було.

За словами постачальника, оптове замовлення на суму 500 тис. дол. було анульовано вже після завершення виробництва. Тепер він змушений самостійно розраховуватися з фабрикою та шукати нових покупців для готової продукції. Підприємець, який погодився говорити лише на умовах анонімності через побоювання санкцій з боку Amazon, зазначив, що раніше компанія ніколи не скасовувала замовлень у подібний спосіб.

Про імпорт товарів Amazon

Зазначається, що Amazon скасувала прямий імпорт — процес, за яким компанія купувала товари оптом за кордоном і сама доставляла їх до США, сплачуючи мита.

Amazon використовувала цей спосіб імпорту протягом багатьох років для зниження витрат, оскільки могла отримувати оптові ставки на доставку, що дозволяло імпортувати товари дешевше за постачальників. Тепер, скасувавши ці замовлення, тарифи повертаються до постачальників, якщо вони імпортують товари іншими шляхами.

Amazon купує близько 40% товарів безпосередньо у постачальників для продажу на своєму сайті. Інші продажі здійснюються незалежними продавцями, які орендують цифрові полиці в Amazon, сплачуючи комісії та збори за логістику й рекламу.

Що відомо про Amazon

Amazon — одна з перших інтернет-компаній, що спеціалізуються на продажу популярних товарів, і найбільший у світі онлайн-ретейлер.

Компанія активно розширює свою присутність на ринках інтернет-торгівлі по всьому світу.

Про мита Трампа

Раніше Трамп заявляв, що США не планують призупиняти тарифи, але укладатимуть "чесні угоди" з усіма країнами, які вели переговори.

Також Трамп розповідав, що лідери країн, які постраждали від його мит, принижуються перед ним, "цілують його в зад", щоб домовитися про зниження тарифів.

9 квітня Трамп підвищив мита на китайські товари до 125% та запровадив 90-денну паузу для взаємних та 10% тарифів.