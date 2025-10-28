Amazon готовит масштабное сокращение: компания планирует уволить до 30 тысяч работников

Компания Amazon начинает большое сокращение: планируют уволить до 30 000 офисных работников. Это связано с тем, что во время пандемии компания наняла много людей и теперь вынуждена уменьшать издержки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Это сокращение составит почти 10% от общего количества корпоративных сотрудников Amazon (насчитывается примерно 350 000). Общая численность работников компании составляет 1,55 миллиона человек.

Масштаб сокращения

По данным агентства, это будет самое одновременное сокращение рабочих мест в Amazon с конца 2022 года, когда компания уже уволила около 27 000 сотрудников.

Новая волна сокращений, которая начнется на этой неделе, может затронуть ряд ключевых подразделений Amazon.

Менеджеров команд, относящихся к изменениям, в понедельник попросили пройти необходимое обучение по общению с персоналом. Сообщения по электронной почте начнут поступать работникам во вторник утром.

Причины сокращения

Сокращение является частью более широкой стратегии Amazon по оптимизации затрат и возврату к экономической эффективности после агрессивной экспансии, вызванной пандемией COVID-19.

Во время пандемического бума компания значительно увеличила штат, чтобы удовлетворить резко возросший спрос на электронную коммерцию и облачные сервисы.

Теперь, с замедлением мировой экономики, Amazon стремится снизить операционные расходы.

Напомним, Amazon значительно расширяет свою услугу доставки продуктов в тот же день. В настоящее время эта услуга доступна более чем в 1000 городах, и до конца года планируется охватить еще 2300 городов.